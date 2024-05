Elisabetta Canalis, la verità sulla lite con Maddalena Corvaglia sputata fuori: “Non ho visto…”

Vita e carriera della famosa showgirl Maddalena Corvaglia

Nota showgirl e conduttrice italiana, Maddalena Corvaglia è di origini salentine. Lanciatasi nel mondo dello spettacolo da giovanissima, vince prima Miss Umbria e poi viene notata con la sua partecipazione a Miss Italia verso la fine degli anni Novanta. Proprio nel 1999 comincia la sua carriera come velina di Striscia la notizia, il celebre programma di Antonio Ricci, che la vedrà accanto a Elisabetta Canalis.

L’ex velina di Striscia la notizia, Maddalena Corvaglia, è tornata oggi sotto i riflettori come protagonista dello show televisivo Pechino Express. Attualmente vive a Palma di Maiorca con sua figlia Jemie. Questo cambio di residenza è avvenuto dopo la separazione dal suo ex marito, Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi. In una recente intervista, ha toccato argomenti delicati, tra cui la sua rottura con l’amica storica Elisabetta Canalis.

Maddalena ha spiegato che la decisione di trasferirsi a Palma di Maiorca è stata motivata dalla volontà di fornire a sua figlia un ambiente più sicuro e sereno, soprattutto dopo i turbolenti eventi legati al Covid nella città di Milano. Nonostante le iniziali riserve di Burns, quest’ultimo ha poi accettato e ora visita regolarmente la famiglia sull’isola, confermando che la rottura tra i due è stata amichevole e che i rapporti tra gli ex coniugi sono ancora oggi dei migliori.

A tenere sempre vivo l’interesse per la soubrette però è più di ogni altra cosa il controverso rapporto con Canalis, tutt’oggi avvolto da molte ombre.

Il mistero legato alla rottura dei rapporti con Elisabetta Canalis

La separazione di Maddalena da Elisabetta Canalis ha alimentato molte speculazioni nel corso degli anni, ma entrambe le donne hanno sempre negato ogni motivazione derivante da coinvolgimento amoroso. Ciononostante sono in molti a sostenere che le ragioni del distacco possano derivare da un’ipotetica relazione di Canalis con l’ex marito di Corvaglia.

Va anche detto che alcune teorie suggeriscono disaccordi legati alla gestione di una palestra a Los Angeles, ma anche in questo caso nessuna delle due parti ha mai fornito una spiegazione ufficiale, aggiungendo ulteriore mistero alla situazione.

La domanda scomoda sul conto dell’ex amica e collega

Durante l’ultima intervista rilasciata, Maddalena ha evitato abilmente una domanda sulla sua ex amica Elisabetta Canalis, sottolineando che non desidera parlare ulteriormente dell’argomento. Questa risposta ha contribuito a mantenere viva la curiosità e il mistero che circondano la rottura della loro amicizia. L’ex velina si è solo limitata ad affermare: “Non voglio parlare di lei. Dico soltanto che non c’entrano gli uomini ma solo perché su questo tema ho letto di tutto. Non ho visto lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia me etc.etc.”.

Molti sperano che con il passare del tempo le divergenze tra le due donne dello spettacolo possano appianarsi e che a seguito di ciò le due possano decidere di comune accordo di raccontare almeno per sommi capi quanto era successo e perché ciò abbia portato a una rottura della loro amicizia.