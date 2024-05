Mara Venier, la subdola patologia ha colpito anche lei: “Corsa in lacrime dal professore”

La conduttrice di Domenica In e il suo dramma

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana e molto probabilmente anche quella con la carriera più longeva. Regina indiscussa della Rai, è presente da moltissimi nel palinsesto televisivo e la sua conduzione di Domenica In è praticamente storica, una pietra miliare degli show televisivi italiani.

Brava padrona di casa, gestisce il palco del programma televisivo egregiamente e mette a proprio agio i suoi ospiti. Sembra quasi di figurarsela a casa propria mentre chiacchiera con qualcuno dei suoi amici. Con questo metodo di intervista, è riuscita dunque a fare spettacolo e donare familiarità agli italiani con molte star.

Mara ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Mio, nella quale si è raccontata apertamente e ha parlato senza fronzoli e senza porsi dei limiti, come è tipico del suo approccio. In questa occasione ha deciso di condividere con i lettori il racconto del difficile periodo della malattia che l’ha colpita diversi anni fa.

Cosa ha raccontato Mara Venier nell’intervista

Con grande sincerità, la show-woman italiana più amata della nazione ha raccontato il momento in cui ha ricevuto una terribile diagnosi ed ha articolato così, spiegando quale fu la sua reazione: “Non avrei mai immaginato, quando ho iniziato la mia collaborazione con Airc, che un giorno sarei corsa in lacrime dal professor Veronesi perché avevo ricevuto un’orribile diagnosi”. La stessa Venier aggiunge: “Mi mandò allo IEO, Istituto Europeo di Oncologia, tutto è andato bene, per fortuna”.

Il racconto di Mara Venier è toccante e sincero. Inoltre nell’intervista si parla anche del suo incontro con il professor Cassano, colui che ha contribuito a salvarle la vita. Durante l’intervista rilasciata alla rivista, Mara rivive in prima persona il racconto della malattia passata e racconta con orgoglio di aver potuto personalmente fare due chiacchiere con il professor Cassano proprio durante la sua trasmissione domenicale, Domenica In. Dice di essersi molto emozionata di poter intervistare il professor Cassano nella puntata dedicata a I giorni della ricerca. Dichiara inoltre: “È importante donare, l’ho verificato sulla mia pelle”.

Importanza di prevenzione e ricerca

La testimonianza di Mara Venier dimostra quanto sia importante la prevenzione e la ricerca per combattere la malattia. Non a caso, la stessa Mara è da anni impegnata con Airc, sin dal 1995.

Ha ricordato infatti con emozione il traguardo dei 5 miliardi di lire raccolti per la ricerca, celebrato durante Domenica In, quando fece la promessa di gettarsi a terra dalla gioia e che effettivamente mantenne.