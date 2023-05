Marco Predolin, altro che malore: il motivo per cui ha lasciato l’isola è serissimo ma non è questo

Isola Dei Famosi, Marco Predolin già fuori dal reality. Il motivo? A quanto pare non sarebbe solo il malore. Intanto in Rete scoppia il Caos.

È iniziata soltanto da qualche settimana, ma sta già facendo ovunque parlare di sé la nuova edizione dell’Isola Dei Famosi. In onda in prime time su Canale 5, vede anche a questo giro al suo timone a livello di conduzione le splendida Ilary Blasi, nonché ex signora Totti, che per l’occasione ha pensato di dare anche una bella rinfrescata alle sue chiome.

Confermatissimo come inviato in Honduras il bravo e simpatico Alvin. In studio in veste di opinionisti ritroviamo la splendida Vladimir Luxuria, mentre abbiamo dovuto salutare Nicola Savino, trovando invece al suo posto Enrico Papi. In ogni caso i veri protagonisti del reality sono i naufraghi.

Tante le discussioni e varie diatribe che sono già state messe in atto tra di loro, nonché le nomination che fanno ampiamente parlare. Ora è particolarmente nel mirino del chiacchiericcio più sfrenato Marco Predolin, per via della sua precoce uscita di scena dal gioco. Il conduttore, in seguito ad alcune visite ed accertamenti, avrebbe riscontrato alcuni problemi di salute, che hanno costretto i medici a chiedergli di lasciare l’Isola.

L’uscita di scena che ha lasciato l’amaro in bocca

A quel punto grandissima è stata la preoccupazione nei cuori dei suoi fan, soprattutto quelli della prima ora. Tuttavia ora ha iniziato a circolare un rumors volto a far pensare che la motivazione della sua uscita di scena sia ben altro. Indubbiamente Predolin è rimasto molto deluso dalla situazione creatasi, ma nonostante ciò non ha messo in atto alcuna polemica.

Pertanto non vede l’ora di fare ritorno all’Isola alla corte di Ilary Blasi, non più però come concorrente in gara ma solamente in studio, per commentare la sua veloce esperienza e quella degli altri naufraghi. In ogni caso Marco ha a più riprese sottolineato che non si stata una sua decisione quella di uscire dal gioco, ma della produzione.

I reali motivi della sua uscita

Insomma, a quanto pare se fosse stato per lui, lui avrebbe anche proseguito la sua avventura. In ogni caso gli esami del sangue hanno messo in chiaro il fatto che lui non fosse più idoneo a continuarla. Tuttavia ora, come abbiamo già in precedenza accennato, sul Web si è iniziato a mormorare anche di un altro motivo per cui Predolin avrebbe dovuto abbandonare l’Isola.

A quanto pare non per problemi strettamente legati alla sua salute, ma a ben altri. Non per nulla fonti certe avrebbero rivelato sia a Deianira Marzano che ad Amedeo Venza che l’ex presentatore avrebbe stancato la produzione con le sue richieste e le sue lamentele. Così come, a detta dei due influencer, avrebbe già fato in passato con il GF Vip. Intanto sul Web impazza il Caos.