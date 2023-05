Emma Marrone, come ha scoperto il tradimento di De Martino: tutta la colpa è della De Filippi

A distanza di anni Emma Marrone ha svelato dei retroscena sulla rottura con Stefano De Martino. Ecco come sono andate realmente le cose tra i due ex volti di Amici.

Emma Marrone e Stefano De Martino sono due volti noti del mondo dello spettacolo italiano. Lei è una cantante affermata nel panorama della musica mentre lui ha deciso di focalizzarsi sulla conduzione. Il loro trampolino di lancio è stata una delle precedenti edizioni di Amici di Maria De Filippi.

Era l’anno 2010 in cui lei ha battuto Loredana Errore nella fase finale mentre lui ha convinto addirittura la maestra Alessandra Celentano. Da allora sono passati anni e i due sono maturati da un punto di vista artistico, ma seguendo strade completamente diverse.

Nell’edizione del 2011 Stefano ha fatto discutere per la sua relazione con Belen Rodriguez. L’amore è sbocciato tra un’esibizione e l’altra a insaputa di Emma che nel frattempo era impegnata nella gara dei Big del talent show. Dato che era palese che stesse soffrendo, il pubblico non ha gradito la nuova coppia.

Dopo due separazioni i coniugi adesso stanno di nuovo insieme per la gioia dei fan e soprattutto del piccolo Santiago. Emma nel frattempo ha avuto delle love story, come quella con Marco Bocci prima che convolasse a nozze con Laura Chiatti. All’inizio ha optato per il silenzio, però poi ha deciso di parlare del tradimento venuto a galla con l’intervento di una persona che ancora oggi stima tanto.

L’amara scoperta in televisione

Non tutti sanno che la storia d’amore di Emma e Stefano è stata tormentata dall’inizio, in quanto lui nel 2011 si era avvicinato alla ballerina (all’epoca allieva) Giulia Pauselli. Tuttavia dopo pochissimo tempo ci ripensò e tornò dalla salentina, salvo poi l’anno successivo conoscere Belen Rodriguez dietro le quinte di Amici e innamorarsi perdutamente di lei davanti agli occhi della fidanzata in pratica. La cantante però inizialmente a quanto pare non si era accorta di nulla.

Fu Maria De Filippi a scoprire tutto, tanto che, come lei stessa ha dichiarato: “Chiamai Stefano e gli chiesi ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”. La Marrone a sua volta ha commentato in un’intervista rilasciata a Chi diverso tempo fa le vicende di quegli anni dicendo semplicemente: “Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Ho abbracciato il silenzio. (…) All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati dal quel circo mediatico”. A distanza di anni comunque si può confermare che la sua carriera non ne ha risentito affatto.

“Credo che ci abbia guadagnato”

Anche Stefano ha voluto parlare in merito della storia ormai archiviata: “Devo ammettere di essere molto meglio come ex che come partner, perché starmi vicino non è sempre facile. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato. Abbiamo camminato insieme e condiviso una bella parte della nostra vita“.

Attualmente tra i due ex non c’è più alcun rancore. Sono passati tanti anni dal loro addio, dunque sono riusciti a guardare avanti eliminando ogni tipo di sentimento negativo.