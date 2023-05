Adriano Celentano, villa immersa nel verde: ecco dove vive la pensione insieme alla moglie

Avete mai visto la villa bellissima immersa nel verde dove vive Adriano Celentano insieme a sua moglie? Tutti vorremmo goderci la pensione in questo modo e il Molleggiato se la sta godendo a pieno.

La villa bellissima immersa nel verde in cui vive Adriano Celentano con sua moglie Claudia Mori, sarà una delle cose più belle che avrete visto oggi. Loro sì che possono godersi la pensione a pieno, totalmente fuori dal rumore del traffico, immersi nel tepore e nel relax della natura incontaminata. Quello che vedrete sarà veramente uno spettacolo.

Adriano Celentano ha bisogno di poche presentazioni in quanto è un grandissimo artista che con la sua contemporaneità, il suo stare al passo con i tempi e la sua disinvoltura sul palco e davanti ad una cinepresa, è entrato nel cuore dei suoi fan fin dagli anni ’50.

La vita di Adriano Celentano: tra alti e bassi

Il noto cantante, attore, regista, sceneggiatore, showman e autore televisivo, Adriano Celentano, nato nel 1938 a Milano, nonostante i suoi 85 anni, non ha nessuna intenzione di ritirarsi dalle scene. Soprannominato “il Molleggiato” per via della sua elasticità nei movimenti, Adriano ha incantato tutti, con le sue canzoni orecchiabili e i suoi film spassosi, ha dato il via ad un’epoca che rimarrà negli annali. Se nella vita lavorativa Adriano Celentano è sempre stato molto appagato, in quella privata ha subito diversi contraccolpi. Sposato fin dal 1964 con Claudia Mori, la coppia non ha sempre vissuto momenti idilliaci, soprattutto per via del tradimento di lui con la famosa Ornella Muti. Nonostante questo i due non si sono mai lasciati e dal loro amore sono nati tre figli, Rosalinda, Giacomo e Rosita.

I figli di Adriano Celentano hanno avuto tutti un ruolo attivo nel mondo dello spettacolo, le due sorelle sono attrici, mentre l’unico figlio maschio è stato per diverso tempo un cantante come suo padre. Tutti i figli di Adriano e Claudia hanno vissuto dei momenti poco felici nella loro vita, come hanno spesso raccontato loro stessi, soprattutto Giacomo il quale si è ritirato dalle scene per via di una brutta depressione che l’aveva colpito anni addietro, adesso fortunatamente guarito grazie anche alla moglie, Katia Cristiano.

La villa di Celentano e della Mori

La villa immersa nel verde di Adriano Celentano e Claudia Mori è veramente bellissima, ecco dove i due coniugi si stanno godendo la pensione insieme, lontani dallo stress della città. La loro residenza risiede a Campesone di Galbiate in Brianza, dispone di piscina, campo da tennis e di un parco con una superficie di 12 ettari.

Non è una casa, ma è un vero e proprio paradiso terrestre, dove Celentano e la Mori si godono il relax e la pace dopo tanti anni di lavoro. Vedendo questa residenza ci viene spontaneo pensare che Il ragazzo della via Gluck è finalmente tornato a casa.