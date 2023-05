Belen Rodriguez dimenticata così in un nanosecondo: le voci erano verissime

Belen Rodriguez è stata subito messa da parte in pochissimo tempo da una persona che ora non fa più parte della sua vita. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Belen è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Il suo trampolino di lancio è stata l’edizione de L’Isola dei Famosi del 2008. Arrivata in finale aggiudicandosi il secondo posto, da allora ha scalato la vetta del successo. Adesso i telespettatori hanno modo di vederla nel piccolo schermo al timone della conduzione de Le Iene.

Tutti sanno che ha conosciuto Stefano De Martino in un’edizione del talent show di Amici, ma la relazione fece discutere perché lui era fidanzato con Emma Marrone. Tuttavia molti si sono ricreduti nel momento in cui sono convolati a nozze.

Dopo la nascita del piccolo Santiago sono sorti i primi problemi al punto tale che si sono lasciati per ben due volte di seguito. Nel frattempo non hanno mai ottenuto il divorzio per via del giudice che ha invitato entrambi a riflettere e prendersi del tempo. Per fortuna hanno ascoltato il saggio consiglio.

Belen è stata fidanzata con Antonino Spinalbese che ha reso padre della splendida Luna Marì. In realtà qualche anno prima è stata al centro del gossip con un volto noto del mondo dello sport italiano. Lui è Andrea Iannone, il quale pare l’abbia definitivamente dimenticata con un’altra bellissima.

Un passo importante

Andrea Iannone è un campione del motociclismo noto alla cronaca rosa per la sua love story con Belen. Sono stati insieme nel 2016 per poi dirsi addio quando lei è tornata tra le braccia di Stefano. Il ragazzo ha voltato pagina e, nonostante abbia avuto delle relazioni nel corso degli anni, ora è felice accanto a Elodie.

La cantante ha festeggiato il suo compleanno di recente in un ristorante di Bergamo e tra gli invitati c’era anche Diletta Leotta in dolce attesa. La coppia ha colto l’occasione per dare una notizia importante, vale a dire l’acquisto di una casa nel capoluogo lombardo. A breve andranno a convivere per risolvere così il problema della distanza geografica.

“Le ho dato tanto amore”

“Con Belen abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo ed è stata la nostra forza…Le ho portato tanto amore e del bene e lei ne aveva bisogno. L’ho sempre vista soffrire per questo fallimento, lei lo chiamava così”, ecco cosa aveva detto tempo fa nello studio di Verissimo.

Oggi, invece, si dichiara felicemente innamorato di Elodie per la gioia dei fan. Del resto non ha vissuto bei momenti in passato per via della squalifica. Per fortuna dopo la tempesta è arrivato il sole anche per lui.