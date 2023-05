Isola dei famosi, il ‘complotto’ è sotto gli occhi di tutti: la naufraga accerchiata, le pressioni, il “tempismo perfetto” | Cosa sta accadendo

Nell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi c’è un naufrago al centro dell’attenzione per via di un presunto complotto. Ecco di chi si tratta e cosa sta accadendo alle sue spalle.

Ilary Blasi è per la terza volta la conduttrice del reality della sopravvivenza. Molti temevano di non vederla più al timone della conduzione per via della separazione, ma per fortuna è tornata in tv più carica di prima. Accanto a lei nello studio ci sono Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nel ruolo di opinionisti. Dall’altra parte del mondo, invece, c’è l’insostituibile Alvin.

Nonostante l’avventura sull’isola sia iniziata da poche settimane già si stanno creando delle dinamiche avvincenti. Al centro dell’attenzione c’è stata fin dal primo giorno Nathaly Caldonazzo per via di alcune discussioni con Alessandro Cecchi Paone. Tutto ha avuto inizio per la fobia dei serpenti di Corinne Clery. Secondo la Caldonazzo non si sarebbe mai tranquillizzata con una spiegazione scientifica e così il conduttore ha criticato la sua ignoranza in materia.

Poi è stato il turno di Cristina Scuccia, nota per il suo passato da ex suora. E’ stata accusata di voler mettere zizzania nel gruppo riportando delle cose in modo errato. Sui social una parte sostiene l’ex di Massimo Troisi mentre l’altra spalleggia la giovane cantante.

Di recente è Cristina a far parlare il pubblico perché costretta ad affrontare determinati argomenti sia durante la diretta che nella quotidianità sull’isola. Non a caso degli utenti social hanno insinuato che ci sia una sorta di complotto. Ecco il tweet realizzato per fare chiarezza sulla vicenda.

L’opinione degli italiani su Twitter

Cristina ha affrontato un discorso sulla sessualità perché spinta dalle circostanze. Tutto è partito da una domanda della Luxuria quando le ha chiesto un parere sulla castità delle suore. In settimana poi Noise e Mazzoli le hanno fatto delle domande scomode, come “Ti piace qualcuno?”, “Hai avuto storie in passato?” e “Non ti manca avere un fidanzato?”. La diretta interessata ha risposto con una sorta di imbarazzo.

Come se non bastasse sia Ilary Blasi nella diretta ha rincarato la dose chiedendole quali caratteristiche dovrebbe avere il suo uomo ideale. Il web si è scatenato perché si sostiene che si stia forzando Cristina a fare coming out.

“Dovrebbe essere una cosa spontanea”

“Trovo inopportuno pressare una persona a fare coming out quando dovrebbe essere una cosa spontanea” e “Io ho l’impressione che sia tutto organizzato”. Sono solo due dei tantissimi commenti del tweet che si possono leggere.

Si sta polemizzando sul fatto che si stia cercando in tutti i modi di rendere pubbliche delle cose private. Ciò dovrebbe accadere solo quando Cristina sarà pronta a farlo. Per ora deve ancora capire qual è il suo posto nel mondo.