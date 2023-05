Re Carlo, tutti i retroscena segreti della sua incoronazione raccontati dagli esperti | In tv si vede una minima parte

Finalmente il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III è arrivato e noi vogliamo svelarvi tutti i retroscena che hanno raccontato gli esperti. A quanto detto, in tv si è vista solo una piccola parte, in realtà c’è molto di più.

Svelati tutti i retroscena dell’incoronazione di Re Carlo III, raccontati dagli esperti. In tv si vede una minima parte, in realtà c’è molto di più dietro questo evento sfarzoso atteso da molti mesi. Per quanto il figlio della Regina Elisabetta II abbia snellito di molto la cerimonia classica, ci sono determinate azioni e tradizioni che chi non conosce, farebbe fatica ad individuare.

Sicuramente a molti, quei gesti che sono stati ripresi in tv in diretta dall’Abbazia di Westminster sono apparsi un po’ datati, però se pensate bene, questa cerimonia ha luogo fin dai tempi dei tempi, per cui per quanto Carlo abbia cercato di modernizzarla un po’, facendo entrare addirittura le bambine nel coro, lo stampo rimane quello di più di 1000 anni fa.

Il giorno tanto atteso è arrivato

La cerimonia di incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla, che si è tenuta il 6 maggio all’Abbazia di Westminster è stata seguita in tutto il mondo, sia in presenza sia in remoto. I reali come abbiamo visto sono stati tutti impeccabili, vestiti di tutto punto e visibilmente molto nervosi. Fortunatamente ci hanno pensato i Principini George, Charlotte e Louis a smorzare un po’ la tensione, con le loro smorfie ed espressioni buffe che potrebbe avere ogni bambino della loro età.

Tutto si è svolto secondo il rito, ogni membro della Royal Family ha svolto il suo compito, anche Harry se vogliamo, il quale pur essendo stato escluso da qualunque ruolo attivo nella cerimonia, se n’è stato seduto in terza fila, “Zitto e buono“, come direbbero i Maneskin. In prima fila gli impeccabili William e Kate sfoggiavano abiti perfettamente coordinati, nascosti dal mantello classico cerimoniale.

Quei gesti svelati nell’incoronazione di Re Carlo III

Finalmente il tanto atteso 6 maggio 2023 è giunto! Il figlio della regina Elisabetta II è diventato ufficialmente Re Carlo III, completando la sua cerimonia di incoronazione. Ma c’è molto di più di quello che abbiamo visto in tv, ecco svelati alcuni retroscena segreti direttamente dagli esperti. Ecco quali sono state le fasi più importanti di questa cerimonia antica, che risale a più di 1000 anni fa.

Per prima cosa Re Carlo III ha dovuto “farsi riconoscere” dai suoi sudditi, posizionandosi al centro dell’Abbazia di Westminster e ruotando il capo in tutte le direzioni, (nord-sud-ovest-est) in segno di rispetto verso i suoi sudditi. Una volta accettato, il popolo urlerà la classica frase di rito: “God Save King Charles“. In seguito, dopo aver prestato giuramento di fedeltà per il suo ruolo, Re Carlo III sarà “unto, benedetto e consacrato” dall’arcivescovo con l’olio santo, il quale poi si siederà sulla sedia di Re Edoardo. Questo trono è stato utilizzato da ogni monarca a partire dal 1626.

Al Re Carlo III sono stati poi consegnati una spada con incastonati diversi gioielli e speroni d’oro in segno di cavalleria e braccialetti d’oro in segno di saggezza. Infine è il momento di rendere omaggio ai nuovi monarchi, se in passato questo gesto veniva svolto da diversi membri della famiglia reale, per volere di Carlo, come avrete visto, questo onore è toccato solo a suo figlio William, il quale inginocchiandosi davanti a lui gli ha espresso fedeltà eterna. In altre circostanze probabilmente a rendergli omaggio sarebbero stati entrambi i suoi figli, ma come potevate immaginare, questo non sarebbe mai potuto succedere dopo l’uscita del libro di Harry.