Uomini e Donne, ma che razza di lavoro fa Armando Incarnato? Altro che occupazione facoltosa

Nella puntata del 5 maggio 2023 Armando Incarnato ha svelato di cosa si occupa al di fuori dello studio televisivo di Uomini e Donne. La risposta vi lascerà a bocca aperta.

Armando è sicuramente uno dei cavalieri più chiacchierati del programma televisivo di Maria De Filippi. Dato che non teme di esprimere il suo pensiero, spesso diventa protagonista di spiacevoli discussioni. In una delle recenti puntate, per esempio, si è avvicinato a Riccardo Guarnieri al punto tale da temere il peggio. Per fortuna non c’è stata una rissa.

Con Aurora Tropea c’è stato un battibecco perché ha riferito che l’affascinante napoletano avrebbe fatto il provino per il Grande Fratello Vip. Di conseguenza il diretto interessato ha chiesto alla padrona di casa di indagare per capire chi dei due dice la verità. Poi Gianni Sperti insinua che sia interessato solo alla visibilità poiché non crea delle dinamiche sentimentali.

In questi giorni sta dando del filo da torcere anche a Elio Servo per colpa di alcuni suoi comportamenti con Tina Cipollari. Si è intromesso in una delicata situazione dal momento che il nuovo cavaliere ha promesso che sarebbe ricorso alla vie legali contro l’opinionista. Ciò dimostra che quando lo reputa opportuno interviene per supportare chi, a parer suo, ha ragione.

Nella puntata di venerdì ha avuto modo di sedersi al centro dello studio per descrivere la sua serata con una delle dame e ha fatto una rivelazione inerente al suo lavoro che ha colto tutti alla sprovvista.

Dopo anni sale a galla la verità

Nel 2019 Armando si è seduto nel parterre maschile e si è fatto notare fin dal primo giorno per la sua forte personalità. Ha subito fatto una descrizione della sua persona dichiarando di essere laureato in Architettura, ma si è dedicato anche ad altre attività. Si è occupato del settore dell’hair styling e ha ottenuto il ruolo di comparsa in Gomorra 4 e Gomorra 5.

Nella puntata in questione ha svelato che al momento è disoccupato, in quanto ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro. Gianni ha iniziato a porre delle domande per capire come conduce la sua vita nella quotidianità, però non ha avuto risposta. Si è solo limitato a dire che non può parlare per questioni private delicate.

“Voglio che le donne si interessino realmente a me”

Armando non vuole che le donne si avvicinino a lui per il portafoglio, dunque preferisce non andare nello specifico delle sue dichiarazioni. Ha garantito solo che quando una donna esce con lui viene trattata con i guanti.

Parole confermate dalle dama che ha deciso di portare avanti una conoscenza. I fan sperano che stavolta sia quella giusta. A prescindere da tutto una cosa è certa: ha scatenato ulteriormente la curiosità del pubblico di UeD.