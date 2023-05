‘Addio’ Stefano De Martino: purtroppo ha deciso di staccare la spina | La notizia atterrisce i fan

Stefano De Martino ha colto tutti alla sprovvista dando una notizia del tutto inaspettata sulla sua professione. Ha intenzione di staccare la spina. Ecco cosa si nasconde dietro il suo ritiro.

Stefano De Martino è entrato in punta di piedi nel mondo dello spettacolo e il merito è stato senza dubbio della sua tenacia. Ha saputo cavalcare l’onda del successo dopo l’esperienza di Amici di Maria De Filippi. Anni fa si propose come ballerino, in quanto riuscì addirittura a convincere Alessandra Celentano.

Il talent show gli ha permesso di conoscere Emma Marrone, con la quale ha avuto una relazione terminata con l’arrivo di Belen Rodriguez. I due si sono innamorati tra un’esibizione e l’altra per poi convolare a nozze nel giro di poco tempo, facendo ricredere la massa. In seguito a un presunto tradimento di lui Belen si è lasciata andare tra le braccia di Andrea Iannone e successivamente di Antonino Spinalbese.

Nel frattempo non si sono mai separati ufficialmente perché il giudice ha consigliato a entrambi di prendersi del tempo prima di prendere una decisione. Oggi, dunque, stanno insieme in qualità di marito e moglie e si occupano sia di Santiago che di Luna Marì. Per la gioia dei fan hanno raggiunto un buon equilibrio.

L’estate scorsa l’abbiamo visto con Andrea Delogu alla conduzione di Tim Summer Hits sulla Rai per ben 6 puntate in prima serata. A giugno con grande sorpresa l’ex allievo di Amici non tornerà sul palco. Sarà un addio definitivo alla televisione? Ecco come stanno realmente le cose.

“Non ci sarò”

Anche stavolta per Stefano si sono accumulati tanti successi con ottimi ascolti. Per questo motivo gli alti vertici della Rai hanno puntato su di lui affidandogli la conduzione di Made in Sud, Stasera tutto è possibile e Bar Stella. Era certa la proposta di condurre per la seconda volta l’evento canoro estivo, però c’è stato un rifiuto che ha spiazzato. Ha spiegato il motivo durante un’intervista rilasciata a FQMagazine.

“Non ci sarò, perché sono stato molto attento a non annoiare…Quest’anno di televisione ne ho fatta tanta e ho la fortuna di alternare al teatro. Onde evitare che le persone si scoccino di vedermi, allora mi assento. Ecco perché quest’estate non ci sarò…Ci vedremo a settembre…Se sentite la mia mancanza, potete sempre venire a teatro”

Un’agenda piena di impegni

Per altri giorni Stefano sarà impegnato al Teatro Augusteo di Napoli con lo spettacolo intitolato Meglio stasera. Ha coinvolto artisti con la passione per la musica, la danza e la comicità. Sicuramente dopo questa nuova esperienza professionale si dedicherà di più agli affetti familiari.

Tutti sono concordi nel dire che sia riuscito a rimboccarsi le maniche per costruire una carriera degna di rispetto. Probabilmente lo rivedremo anche ad Amici come membro della giuria. Quest’anno non è riuscito a ricoprire questo ruolo per ragioni evidenti.