“Romina sequestrata”: Albano su tutte le furie | L’hanno dovuto fermare con la forza

Albano Carrisi ha perso le staffe per via di Romina Power. Andiamo a scoprire cosa è successo a due dei cantanti più amati sia a livello nazionale che internazionale.

Albano Carrisi e Romina Power si sono conosciuti sul set cinematografico del film Nel Sole di Aldo Grimaldi. Si è trattato di un colpo di fulmine che ha spinto entrambi a convolare a nozze l’anno successivo. Dal loro amore sono nati quattro figli, ma la primogenita tuttora fa parlare per la scomparsa misteriosa avvenuta anni fa.

Se la madre non ha mai perso le speranze di poterla riabbracciare, il padre ormai ha gettato la spugna. Una situazione delicata quanto spiacevole che ha inciso inevitabilmente sulla separazione. Nonostante lui si sia rifatto una vita accanto a Loredana Lecciso, è rimasto in buoni rapporti con la Power.

Infatti insieme continuano a entusiasmare i fan proponendo canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Nonostante siano passati tanti anni dal loro addio, in tanti sperano ancora in un ritorno di fiamma. Del resto non hanno mai perso la complicità che li ha sempre resi unici agli occhi della gente.

Proprio per questo motivo tempo fa Albano ha sfiorato una rissa perché un giornalista non ha speso belle parole sul conto della donna che lo ha reso padre di quattro figli. Ha coinvolto degli avvocati nella faccenda. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

La furia di Albano per la frase sull’ex moglie

Durante una delle sue innumerevoli interviste al Corriere della Sera Albano ha spiegato ai lettori cosa lo ha spinto a sfiorare una rissa con il giornalista Roberto D’Agostino. Quest’ultimo sul sito di Dagospia aveva fatto una dichiarazione su Romina Power che non è stata gradita dal cantante. In pratica insinuò che la donna fosse stata rinchiusa in una masseria dall’ormai ex marito. Inoltre rincarò la dose con Renzo Arbore con Il Peggio di Novella 2000.

A un certo punto nel libro è stata inserita la seguente frase: “Romina si chiama così perché è nata a Roma, ma dato il suo quoziente intellettivo doveva nascere a Creta”. Albano non esitò a fare ricorso alle vie legali, ma non c’è stato un proseguo. Al Dopo Festival di Sanremo i due uomini si sono incontrati e il clima non era per niente sereno. Sono intervenuti terzi per evitare il peggio.

“Meno male che l’hanno fermato”

Al Corriere della Sera, a distanza di anni, anche D’Agostino ha spiegato come è andata a finire con Albano: “Meno male che l’hanno fermato, perché aveva intenzioni belluine e con quel braccio agricolo di chi impugna la zappa mi avrebbe spaccato in due”.

Poi ha proseguito: “Che poi io gli voglio bene, abbiamo fatto pace…Mi dispiace che se la sia presa, ma critiche e ironie fanno parte del gioco”. Una foto scattata insieme abbracciati ha tolto ogni dubbio.