Uomini e Donne di nuovo nella bufera, la denuncia dell’ex protagonista è pesantissima: “Si semina odio e rancore”

Un ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio in seguito all’ennesimo colpo basso di un altro partecipante del programma di Maria De Filippi. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Uomini e Donne permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Da qualche anno il Trono Over e quello Classico sono stati uniti, dunque le vicende sentimentali dei tronisti vanno di pari passo con quelle di dame e cavalieri. In quest’edizione Federico e Lavinia sono andati via rispettivamente con Carola e Alessio.

Adesso Nicole e Luca stanno portando avanti le conoscenze dei propri pretendenti. Alcune coppie nate nello studio sono convolate a nozze, come Clarissa Marchese e Federico Gregucci. A breve diventeranno genitori i coniugi Alessia Cammarota e Aldo Palmieri per la terza volta.

Tuttavia non tutte le storie d’amore hanno avuto un lieto fine. Una coppia molto amata tre anni fa ha deciso di divorziare, prendendo così strade diverse. La persone in questione è Cristian Galella, noto per essersi seduto sul trono due volte. La prima volta subito dopo la scelta di Paola Frizziero e la seconda è andata meglio poiché è andato via con Tara Gabrieletto.

Era il 2011 quando si sono incontrati, nel 2014 hanno partecipato a Temptation Island e nel 2016 sono convolati a nozze. Nel 2020 si sono lasciati e da allora Cristian ha optato per il silenzio. Ora, però, ha fatto uno strappo alla regola.

“Che brutta figura fa questa persona”

In un post pubblicato sulla pagina Instagram gossipetv sono state riportate le parole di Cristian: “Lascerei pure fare, come ho fatto in tutti questi anni, ma ormai ho deciso di comunicare con voi…Sono passati quasi tre anni da quando ho chiuso con il passato. E’ da tre anni che vengono utilizzati i social per tentare di buttarmi fango addosso, raccontando solo versioni strampalate delle cose e spuntando nel piatto su cui si è mangiato per nove anni”.

“La gente si lascia, si separa, ma non ho mai visto fare quello che questa persona ha fatto a me a distanza di anni. Ancora si semina odio e rancore e per fortuna che si dice di provare indifferenza. Ma che brutta figura fa questa persona, che diventa ridicola e mi auguro che possa andare avanti, senza più dedicarmi frasi dove c’è scritto il mio nome”.

“Vorremmo essere lasciati in pace”

Poi ha concluso: “Oggi sono felice con la persona che ho accanto e che amo immensamente e vorremmo solo essere lasciati in pace”. Cristian è fidanzato con la giornalista di SportItalia Sofia Oranges. E’ più che normale che voglia vivere la love story senza noie.

“Ci siamo conosciuti in un locale in centro a Roma…mi ha fatto recapitare cento rose rosse con un bigliettino…successivamente ci siamo incontrati. Da quel momento siamo rimasti sempre insieme“, ecco cosa ha riferito la ragazza durante un’intervista.