Michele Bravi, ‘addio’ alla musica: fan in allarme | Cosa sta succedendo al giudice di Amici

Il giudice dell’attuale edizione di Amici, Michele Bravi, potrebbe lasciare il mondo della musica per dedicarsi ad altro? Ecco come stanno realmente le cose.

Nato in provincia di Perugia il 19 dicembre 1994, Michele Bravi è noto per aver vinto la settima edizione di X Factor. Era il 2013 quando decise di presentarsi ai provini e li superò brillantemente convincendo i giudici di quell’edizione. Faceva parte del gruppo capeggiato da Morgan e Tiziano Ferro scrisse per lui il testo della canzone La vita e la felicità certificato poi disco d’oro.

Da allora ha accumulato una serie di successi. Nel 2015 ha aperto un canale Youtube (per avere un contatto costante con i fan) e nel mentre ha pubblicato I hate music, album discografico scritto in inglese. Due anni dopo ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Big con Il diario degli errori.

Ha collaborato vocalmente con Elodie per la realizzazione del brano Nero Balì, proposto al Summer Festival e a Battiti Live. Nel 2020 poi è tornato in televisione grazie a Maria De Filippi che gli ha permesso di esibirsi ad Amici Speciali. Poi nel 2021 ha pubblicato il terzo album, La geografia del buio, e contemporaneamente ha cantato sul palco dell’Ariston in coppia con Arisa per interpretare Quando di Pino Daniele.

Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto. Adesso è uno dei tre giudici dell’edizione di Amici che a breve volgerà al termine. In realtà Michele Bravi ha deciso di affrontare nuove sfide professionali che potrebbero allontanarlo dalla musica.

“Non saprei spiegare il perché”

Non tutti sanno che nel 2019 si è cimentato nella recitazione grazie alla fiction La Compagnia del Cigno di Ivan Cotroneo. E’ andata in onda su Rai 1 in prima serata a cavallo tra il 2021 e 2022. E’ stato il suo primo debutto in qualità di attore.

Successivamente è stata la volta di Amanda di Carolina Cavalli, film presentato nella sezione Orizzonti Extra di Venezia e uscito nelle sale cinematografiche dal 13 ottobre 2022. “Ho iniziato con la musica…questa decisione l’ho presa dopo la pandemia, ma non saprei spiegare il perché. Forse per entrare in contatto con altre persone attraverso la scrittura”, ecco cosa ha riferito durante una delle innumerevoli interviste.

Addio alla musica? Ecco la verità

Quando gli è stato chiesto se continuerà su questa strada artistica ha risposto senza alcuna esitazione: “Sto già lavorando ad altri progetti…molto grandi, uno in particolare. Tutto è partito da Amanda“.

Tuttavia i fan possono stare tranquilli. Il loro idolo non lascerà mai la musica, la sua passione principale. La passione che gli ha dato la popolarità in Italia e altrove.