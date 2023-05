Uomini e Donne, Giorgio di nuovo in studio per Gemma: Tina sarà verde d’invidia | Bomba inaspettata

Giorgio Manetti sarà di nuovo presente nello studio di Maria De Filippi e così avrà modo di rivedere Gemma Galgani. Ci sarà un ritorno di fiamma? Andiamo a scoprirlo.

Gemma Galgani è una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne più amate per la sua indiscussa classe. Nonostante abbia accumulato una serie di delusioni, non perde mai le speranze di trovare la persona giusta. Il pubblico ama il modo in cui affronta la vita, ovvero con positività e con l’entusiasmo tipici delle adolescenti.

Tina Cipollari le ha sempre puntato il dito contro per questo motivo, in quanto spesso ha oltrepassato il limite (basta menzionare i gavettoni fatti nel pieno delle sfilate). Gemma, però, ha sempre risposto con eleganza senza mai eccedere con gesti e parole.

I telespettatori ricorderanno sicuramente il periodo in cui stava portando avanti la conoscenza con Giorgio Manetti. Tutto è svanito quando lei ha rifiutato di andare via dallo studio senza amore. A quel punto l’uomo ha passo un passo indietro. Qualche volta ha tentennato davanti alle richieste della dama di Torino di riprovare, però con grande sorpresa ha lasciato il programma.

Giorgio è stato fidanzato per anni con Caterina, un’amica di vecchia data che ha iniziato a frequentare dopo l’esperienza di Uomini e Donne. Purtroppo si sono detti addio in seguito a una pausa di riflessione. Di conseguenza potrebbe tornare nello studio. Il settimanale Nuovo Tv ha riportato le sue parole su Gemma.

Giorgio tornerà per Gemma?

Tante donne hanno contattato la redazione per poter corteggiare Giorgio, ma nessuna è riuscita a conquistarlo. Ora che è di nuovo single, non è da escludere l’idea di rivederlo nel piccolo schermo. Su Gemma è stato chiaro: “Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi”.

Pare che ci siano tutti i buoni presupposti per un riavvicinamento. Per ora la diretta interessata non si è espressa sul contenuto dell’intervista, però senza dubbio avrà gradito. A breve l’attuale edizione volgerà al termine, quindi potremmo rivederlo seduto nel parterre maschile a settembre.

“Se mi cercasse, io non direi di no”

Era il 4 settembre 2015 quando Gemma decise di chiudere. Lui non ha nascosto il suo dispiacere davanti a un simile rifiuto, ma con il passare del tempo il rancore è svanito. D’altronde ha confessato che troverebbe le porte aperte se lo cercasse.

Poi ha esternato un altro pensiero: “Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”. Cambieranno le carte in tavola qualora dovesse riproporsi? Per scoprirlo non ci resta che attendere.