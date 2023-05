Isola dei famosi, quando scoprirai i compensi dei concorrenti avrai un mancamento: l’Honduras diventa una miniera d’oro

Svelati i compensi dei concorrenti dell’Isola dei famosi, quando leggerai le cifre avrai un mancamento, quindi è meglio sedersi. In pratica Honduras è una piccola miniera d’oro per questi vip che accumuleranno un ulteriore tesoretto al loro già bello corposo conto in banca.

Ci si prova a rimanere neutrali, però sinceramente facciamo un po’ fatica a digerire compensi del genere per un programma televisivo in cui i partecipanti alla fine non fanno nulla di particolare, quando la gente “normale” che si “spezza la schiena” ogni giorno con lavori più seri guadagna una miseria. Però si sa la vita è ingiusta e quindi digeriamo la notizia e come si dice: C’est la vie!

Nuovo malore all’Isola dei famosi

Il 17 aprile 2023 è iniziata la prima puntata di questa edizione dell‘Isola dei famosi, come ben saprete alla regia come sempre c’è la bella Ilary Blasi, accompagnata dai due opinionisti dello show, Enrico Papi e Vladimir Luxuria e dall’inviato Alvin. Nonostante i battibecchi tra i naufraghi e direttamente in studio, questa edizione del programma è iniziata, sembra, sotto una cattiva stella.

A poche settimane dall’esordio, ci sono stati già abbandoni ed infortuni che hanno snellito il gruppo di naufraghi che era partito per Honduras. Per colpa della fame e della stanchezza, un altro partecipante ha avvertito un malore, stiamo parlando di Paolo Noise, il quale è stato soccorso e portato via dall’Isola per gli accertamenti del caso. Fortunatamente per il socio di Mazzoli, il famoso speaker radiofonico, dopo una flebo e diversi controlli, è potuto tornare ad Honduras.

I cachet dei naufraghi dell’Isola dei famosi

Per quanto riguarda Ilary Blasi, la bella conduttrice romana si porta a casa qualcosa come 50.000 euro a puntata, sempre meno dei 90.000 guadagnati dalla "vecchia conduttrice" Alessia Marcuzzi.

Per quanto riguarda i naufraghi, i vip riusciranno a “spillare” ai vertici Mediaset, dai 5000 ai 10.000 euro a settimana, in base al grado di popolarità e alla bravura degli agenti che li rappresentano. Per chis e lo fosse perso, infatti, Alessia Ventura all’epoca, riuscì a portarsi a casa qualcosa come 800.000 euro.