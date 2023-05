Alessandra Celentano, avete mai visto il suo ex marito? È più bello di tutti i ballerini professionisti di Amici

Amici, l’integerrima insegnante di ballo classico Alessandra Celentano e il suo ex marito, un uomo bellissimo. L’avete mai visto? Sapete chi è?

La nipote del mitico Molleggiato nel suo passato è stata felicemente sposata. Il matrimonio è finito da diverso tempo, ma nonostante ciò i due si sentono ancora. Tra l’altro pare che siano rimasti in ottimi rapporti. Tant’è che, nonostante non siano più una coppia da un pezzo, Alessandra di tanto in tanto lo nomina e pubblica anche alcuni scatti del passato che li vedono insieme.

I due sono convolati a nozze nel 2007 e si sono lasciati sei anni dopo. Ciò avrebbe procurato immenso dolore nel cuore dell’insegnante di Amici, che da allora non ha più avuto storie di rilievo. L’ex marito non opera nel vasto mondo dello spettacolo, ma è diventato famoso e rimbalzato agli onori della Cronaca Rosa proprio per essere stato per del tempo al suo fianco.

Di lui sappiamo che si è laureato in Business And Economic all’Università di Roma che gli ha permesso poi di diventare docente presso l’Università Europea di Roma. Tra le sue materie da insegnante troviamo Mercati Finanziari e Corporate Finance ed Economia. Lo troviamo, professionalmente parlando, dal 2008, nello studio di famiglia, dove offre servizi che vanno dalla contabilità al diritto tributario, a quello commerciale e civile.

Un’ex coppia di bellissimi

L’uomo è anche un grandissimo appassionato di sport, che pratica lui stesso. Non per nulla è presidente di un’Associazione Sportiva di Karate. Ed è certamente anche questa una passione che lo avrà avvicinato alla Celentano. I due come coppia hanno fatto sognare tantissimo, anche in nome della loro ragguardevole bellezza.

Le foto poi delle loro nozze, appartenenti all’album dei ricordi di Alessandra, quando lei le ha rese pubbliche, hanno fatto il giro dell’etere. Anche perché lei, in quel famoso giorno, era particolarmente raggiante. Nonostante non sia più sposata da tempo, lei li conserva ancora molto gelosamente quei ricordi.

Perché è finita col marito Angelo

Quei ricordi che la vedono indissolubilmente legata al marito Angelo Trementozzi. L’uomo, romano DOC, classe 1972, è stato etichettato dalla sua celebre ex come una persona splendida. Ed è anche per tale motivo che lei ha deciso di mantenere ottimi rapporti con lui. Tuttavia il fatto di non aver avuto più un legame da allora, ha fatto sperare i suoi fan su un possibile ritorno di fiamma.

Un ritorno di fiamma che, tuttavia ad oggi, non c’è mai stato. Tra l’altro durante una sua intervista a Belve, la maestra di classico di Amici, ha svelato: “Sono sempre stata difficile, non guardo i più giovani o i più grandi, è difficile. Non ho avuto più nessuno negli ultimi 13 anni”. Alessandra ha anche rivelato che con il marito Angelo finì perché non riuscirono a diventare genitori.