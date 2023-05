Diletta Leotta ha mentito sulla gravidanza: ormai è trapelato tutto con tanto di foto

Diletta Leotta è al centro dell’attenzione perché pare che non sia stata sincera con i suoi fan. Ecco chi l’ha smascherata sui social.

E’ un periodo ricco di soddisfazioni per la conduttrice di Dazn non solo da un punto di vista professionale. Per mesi è stata al centro del gossip per la sua relazione altalenante con l’attore turco Can Yaman. I due parlavano addirittura di matrimonio, in quanto lei sarebbe andata in Turchia a conoscere coloro che sarebbero diventati i suoi suoceri. Poi di punto in bianco le loro strade si sono separate.

Se lui ha optato per il silenzio per focalizzarsi sul sul lavoro, lei si è limitata a dire che non tollerava alcuni comportamenti dell’ormai ex fidanzato. Nonostante queste dichiarazioni è ancora avvolto nel manto del mistero la causa della rottura.

Adesso non solo è felice accanto al calciatore Loris Karius, ma presto diventeranno entrambi genitori per la prima volta. Si sono conosciuti a una cena a Londra ed è stato un colpo di fulmine. Hanno fatto i salti mortali per vedersi nel weekend recandosi spesso in aeroporto. Inoltre il calciatore ha trascorso il Natale con la famiglia Leotta.

In questi giorni stanno trascorrendo una piacevole vacanza a Ibiza e sul suo profilo Instagram sta aggiornando i follower. Anche in gravidanza è meravigliosa, eppure qualcuno ha avuto da ridire. Si tratta dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che su Telegram ha smentito ciò che mostra sui social.

La verità su Diletta Leotta

Diletta Leotta è un personaggio pubblico, di conseguenza è esposta sia ai complimenti che alle critiche. Qualcuno ha sempre insinuato che tende a ritoccare le foto che pubblica sul web e questa tesi è stata avvalorata proprio da Corona. In che modo? Ha condiviso uno scatto fatto alla coppia su una delle stupende spiagge della località spagnola. Lei indossa un costume bianco che esalta le sue sinuose curve, ma non solo.

In pratica Corona ha mostrato che la conduttrice non è in fondo così perfetta, dato che presenta un lieve cellulite. A prescindere da tutto la massa è concorde nel dire che sia una bellissima donna, però pare che faccia troppo uso di Photoshop o altri programmi mirati a eliminare le imperfezioni.

“Come potete vedere è ben diversa”

Molti hanno considerato inopportuno l’intervento di Corona perché è normale che il corpo di una donna cambi con l’arrivo di un figlio. Quest’ultimo si è difeso sostenendo che la conduttrice lancia un messaggio sbagliato, esaltando una perfezione che in realtà non esiste.

“Tutta questa cellulite che su Instagram non si vede…Appare sempre in splendida forma con una pelle liscissima. Come potete vedere è ben diversa”. La diretta interessata replicherà? per scoprirlo non ci resta che attendere.