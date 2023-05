Nadia Rinaldi, una mattina si è alzata ed è accaduta la tragedia: corsa folle in ospedale | Come sta oggi

Tragedia improvvisa per Nadia Rinaldi, la quale si è alzata e ha notato il fattaccio. Folle corsa in ospedale, stava per morire, le sue condizioni sono apparse subito gravi. Come sta oggi il noto volto televisivo?

Nadia Rinaldi e la folle corsa in ospedale, tragedia improvvisa è capitato tutto una mattina appena si è alzata. Condizioni critiche, ha rischiato di morire, l’hanno “presa per i capelli”. Ma come sta oggi e che cosa gli è successo di così tanto grave da farle vivere un’esperienza così traumatica?

La famosa attrice romana che ottenne il suo picco di successo soprattutto negli anni ’90, Nadia Rinaldi, oggi all’età di 55 anni, ha ripreso in mano la sua vita, dopo i fatti di cronaca che l’hanno resa protagonista nel 1998, anno in cui la sua carriera subì un brusco arresto.

La vita di Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi ha sempre voluto fare l’attrice, motivo per cui andò a studiare nella scuola di recitazione di Gigi Proietti, la quale oltre a lei consacrò alla suddetta professione, molti artisti oggi di infinito successo. Alle sue spalle ha diversi ruoli sia in film famosi, come per esempio Faccione, Miracolo italiano, S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa, sia in serie tv cult quali Un medico in famiglia, Come quando fuori piove, Rocco Schiavone e così via.

Negli anni ha partecipato anche a reality, programmi televisivi e spettacoli teatrali. La sua carriera nell’apice del successo è stata interrotta nel 1998 quando è stata arrestata per spaccio di droga e condannata ad un anno e otto mesi di carcere. Nonostante quello spiacevole episodio, la Rinaldi ha cercato in seguito di tirarsi su e tornare alla ribalta, senza vergognarsi degli errori commessi, come ha appunto dichiarato nel suo ultimo spettacolo teatrale, Senza santi in Paradiso all’ Off/Off Theatre: “Ho pagato per quello sbaglio, ora che devo fare?”

Paura per Nadia Rinaldi: il racconto

In una recente intervista, Nadia Rinaldi ha raccontato di quella folle corsa in ospedale, dove è quasi morta, per colpa dell’intervento chirurgico al seno. In pratica, l’attrice, considerata da sempre come “un’attrice morbida”, ha deciso di sottoporsi al bypass intestinale, il quale gli ha permesso di perdere 90 chili, raggiungendo così il suo peso forma. Come conseguenza a questa elevata perdita di peso, la Rinaldi si è dovuta sottoporre ad altri due interventi, uno di riduzione della pelle in eccesso e l’altro di mastoplastica riduttiva.

Il fattaccio è successo proprio con questo ultimo intervento, in quanto come ha dichiarato Nadia Rinaldi: “…è stata tolta talmente tanta pelle che mi si è riaperto tutto vedevo le protesi. Mi si è riaperta tutta la cicatrice, ho cominciato a perdere liquido e ho rischiato di andare in setticemia…Probabilmente mi hanno messo una protesi troppo grande e la pelle non ce l’ha fatta. Ero a letto. Mi sono alzata per andare in bagno e mi sono accorta che stavo perdendo liquido da tutte le parti…”.