Angelina Mango, finalmente la verità su Wax: ecco perché non si può sapere di loro due

Dopo la puntata di sabato 6 maggio 2023 in tanti stanno parlando della dedica di Wax ad Angelina Mango. Maria De Filippi ha spiegato come stanno realmente le cose.

La puntata della semifinale rischiava di non andare in onda per via di alcuni casi Covid riscontrati sia tra allievi che tre i membri del team del talent show. Per fortuna le cose sono andate diversamente. La maggior parte degli italiani è stata incollata davanti al piccolo schermo per scoprire i quattro finalisti dell’attuale edizione di Amici.

Anche nella puntata di sabato scorso gli allievi hanno entusiasmato i telespettatori con le loro fantastiche performance. Si sono messi alla prova fino all’ultimo per aggiudicarsi un posto nella finale. Sono riusciti nel loro intento Isobel, Mattia, Angelina e Wax.

La prima finalista è una vera artista, in quanto ha dimostrato di essere pronta per un musical. Oltre a ballare si è esibita calandosi anche nei panni di una cantante e il risultato è stato fenomenale. Molti credono che sarà lei a vincere la categoria di danza, ma non è detta l’ultima parola. Dall’altra parte c’è Mattia con il genere latino-americano. Sicuramente darà del filo da torcere alla sua compagna d’avventura.

Per il canto sono rimasti in gara Angelina e Wax. La prima si è messa in gioco in un secondo momento, però è riuscita a conquistare tutti con la sua straordinaria voce. Il ragazzo, invece, ha fatto parlare anche per il suo percorso nel talent show altalenante. Da qualche ora, però, il pubblico si chiede se ci sia del tenero con la figlia dell’indimenticabile Mango. La De Filippi ha risposto alla domanda.

“Se vince lei vinco anch’io”

Sabato 6 maggio Wax ha proposto ai telespettatori una canzone e quando ha pronunciato la frase “Hai l’anima che vorrei avere” ha guardato negli occhi Angelina. Quest’ultima gli ha dato la mano e si sono guardati per un istante. Lei era in imbarazzo, ma ha inevitabilmente apprezzato la dedica velata. Come se non bastasse l’altra volta non ha nascosto che gioirebbe della vittoria di lei.

Parole bellissime che hanno spinto gli italiani a chiedere se si siano fidanzati nel corso di queste settimane. Del resto la loro complicità è più che evidente, ragion per cui è inevitabile fantasticare su un’ipotetica coppia. Non sarebbe la prima nata quest’anno (Megan e Gianmarco, Federica e Piccolo J), ma ci ha pensato la conduttrice a ribadire che i due sono solo amici.

Una persona speciale nella vita di Angelina

Non tutti sanno che Angelina è legata da tempo al chitarrista Antonio Cirigliano e Wax ha una persona che lo sta aspettando fuori. Per questo motivo non c’è nulla di romantico tra i cantanti.

Nella finale si sfideranno per portare a casa la coppa della vittoria. Sarà una sana competizione, di cui non si perderà nemmeno un istante. Lo stesso vale per Isobel e Mattia.