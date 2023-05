Aurora Ramazzotti, altro che passeggino! Cesare lo trasporta proprio così e fa boom di like

Aurora Ramazzotti ha incantato tutti con il piccolo Cesare a spasso per la città. Ecco la foto che ha incantato tutti i suoi follower.

Aurora, figlia della conduttrice Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti, è una dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano. Nata il 5 dicembre 1996, ha mostrato con il tempo di avere tutte le carte in regola per costruire una carriera televisiva senza puntare sull’etichetta della “figlia di…”.

La sua prima apparizione in televisione è avvenuta durante una puntata di All togheter now. Ha colto di sorpresa la madre presentandosi al centro dello studio cantando una canzone. Si è cimentata anche nella conduzione de Le Iene. Si è anche addentrata nel mondo della radio.

Adesso si è presa una pausa per godersi la maternità. Da più di quattro anni è legata sentimentalmente a Goffredo Cerza, colui che ha reso padre del piccolo Cesare. Si sono conosciuti grazie a Sara Daniele, amica di entrambi e figlia di Pino Daniele. In passato si parlava di una ipotetica crisi di coppia, pettegolezzo smentito dai diretti interessati. In un secondo momento poi hanno reso ufficiale la gravidanza. Si sono scusati per non averlo comunicato subito, ma ci tenevano a rispettare i tre mesi per scaramanzia.

Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere tanti scatti sul suo profilo Instagram. I più recenti riguardano proprio il primogenito. Inevitabile è il numero sempre più crescente dei like e dei commenti positivi. Un post in particolare ha catturato l’attenzione dei follower. Andiamo a scoprire quale.

“Vicini vicini”

Nella foto è evidente che madre e figlio si trovino in un supermercato. Aurora indossa un cappellino e un outfit molto comodo. Molti sono concordi nel dire che senza make-up sia ancora più bella. Non si allontana mai da Cesare, dunque lo porta sempre con sé senza prendere in considerazione il passeggino. Per le uscite opta per una fascia realizzata proprio per neonati.

Questa scelta permette ad avere le braccia libere, favorisce il legame affettivo materno e si adatta perfettamente al corpo del genitore perché privo di cinghie. La posizione migliore è quella pancia contro pancia con la testa del piccolo verso l’alto. Non ci sono limiti di tempo, l’importante è che il bimbo possa godere di assoluta comodità.

Critiche per Aurora

Aurora spesso si imbatte anche nei commenti negativi. Alcuni li ha letti dopo aver scritto sui social “Un’ora d’aria per mami”. Delle mamme le hanno puntato il dito contro perché sono arrivate a trarre delle conclusioni affrettate.

Non si è persa d’animo ed è intervenuta: “I soliti commenti un po’ inutili…La cosa più divertente è che ho scritto ‘ora d’aria’ perché sono uscita di casa, ma Cesare era di fianco a me, quindi stanno litigando per niente”.