“Arrivata alla frutta”: che fine che ha fatto Barbara D’Urso | Ridotta così a un passo dall’addio a Mediaset

Non c’è pace per Barbara D’Urso! A un passo dall’addio alla Mediaset ha catturato l’attenzione degli italiani, dei quali alcuni non hanno spesso belle parole. Ecco cosa sta succedendo.

Nata a Napoli il 7 maggio 1957, Barbara D’Urso è una delle donne più note del mondo dello spettacolo italiano. Dopo i 19 anni ha lasciato la sua città per recarsi a Milano, una scelta non approvata dal padre. In questo modo ha mosso i suoi primi passi nel piccolo schermo negli studi di Telemilano 58 (ovvero l’attuale canale 5). Poi ha intrapreso la carriera di attrice senza valutare quella di modella per via dell’altezza.

Nel 1978 è passata in Rai dove ha condotto con Pippo Baudo Domenica In su Rete 1, ovvero l’attuale Rai 1. In un secondo momento si è iscritta all’albo dei giornalisti, ma prima ha ottenuto un grande successo con La Dottoressa Giò dal 1995 al 1998. L’anno successivo è stata la volta de Il manoscritto di Van Hecken,

Nel 2003 la Mediaset le ha permesso di condurre il Grande Fratello per ben tre edizioni consecutive sostituendo Daria Bignardi. Si è occupata anche di Mattino Cinque, Lo show dei record, Pomeriggio Cinque, Live-Non è la D’Urso e Domenica Cinque. Ciò conferma la sua carriera degna di tutto rispetto.

Adesso si sta facendo sempre più insistente la voce di un addio alla Mediaset per tornare in Rai. Una famosa pagina di Instagram ha divulgato ulteriormente la notizia, dunque in tanti si stanno chiedendo quale sia la verità. Nel frattempo qualcuno non ha lasciato un bel commento al post in questione.

Ecco come si è mostrata la D’Urso

La pagina social in questione è quella di Notizieweb dove il post è stato intitolato con testuali parole: “La D’Urso lascia la Mediaset: approderà su un’altra piattaforma”. Nonostante la scoperta abbia lasciato di stucco, molti utenti social si sono soffermati sulla foto. In poche parole la conduttrice sorseggia un drink in piscina e per l’occasione ha scelto un costume che non lascia spazio all’immaginazione.

Oltre ai complimenti per la sua bellezza statuaria, ci sono state anche delle critiche. “Quando una donna matura come lei mette in mostra tutta la ‘merce’ è arrivata alla frutta e fa solo tanta tristezza infinita. Poi ci scandalizziamo quando un uomo guarda solo il corpo e non lo ‘spessore’ di una donna”, questo è uno dei commenti più recenti.

“E’ una bella donna”

Per fortuna dalla sua parte ha la stragrande maggioranza di fan pronta a difenderla quando le circostanze lo richiedono. Una fan ha fatto una precisazione ampiamente condivisa: “E’ una bella donna dotata di una grande professionalità”.

Anche se passerà in Rai senza dubbio chi la sostiene fin dai suoi primi esordi in televisione la seguirà. Per ora non è nulla di certo, ragion per cui non ci resta che attendere.