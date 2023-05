Barbara Palombelli, dopo anni di ‘amore’ l’ha scaricato: purtroppo è la fine di un’era

È la fine di un’era per Barbara Palombelli, dopo anni d’amore l’ha scaricato, dobbiamo farcene una ragione, le cose da adesso in poi cambieranno e lei la vedremo sotto un’altra luce. Tutto ha un inizio e una fine, nulla dura per sempre.

Barbara Palombelli ha messo la parola “fine” con lui, dopo anni d’amore l’ha scaricato ufficialmente, è la fine di un’era. Non è più la persona che conosceva, dopo alcuni atteggiamenti e comportamenti rivelati, non può più stare fianco a fianco con lui, è ora per lei di cambiare, ha bisogno di potersi fidare di qualcun altro.

Le persone cambiano nel corso della loro vita e non si può mai dire di conoscere qualcuno a parte forse se stessi e lo sa bene Barbara Palombelli, la quale ha deciso di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Cosa succederà da adesso in poi? Quali decisioni prenderà?

Barbara Palombelli e la sua vita

La nota giornalista e conduttrice televisiva, è nata nel 1953 a Roma e da diversi anni è un volto noto per casa Mediaset. Di lavori nel corso degli anni ne ha fatti parecchi, ha condotto svariati programmi, ma sicuramente le persone associano il suo nome al programma storico Forum, la quale dopo un primo momento di diffidenza, ha conquistato il pubblico, abituati da sempre al pilastro del programma, l’ex conduttrice, Rita dalla Chiesa.

Oltre al programma giudiziario, la Palombelli è famosa anche per la sua conduzione dal 2018 del programma Stasera Italia, il talk show politico trasmesso in prime time su rete 4. Barbara Palombelli non è una figura massiccia soltanto nella sua vita lavorativa, ma anche in quella privata non scherza, sposata dal 1982 con l’ex politico, Francesco Rutelli, la donna ha sugellato l’amore con il suo compagno con 4 figli (biologici e non).

La decisione è stata presa

È la fine di un’era per Barbara Palombelli, Forum da quest’anno in poi avrà un nuovo collaboratore, finita la collaborazione con Edoardo Donnamaria, il quale è stato sostituito da Roberta Fontana. Non si sa quale sia il motivo, nel senso che Donnamaria stesso durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, aveva dichiarato in più di una occasione di aver paura di perdere tutto, una volta uscito dal reality, per via dell’opinione che la gente si sarebbe fatto di lui.

Se con Antonella Fiordelisi, le cose vanno a gonfie vele, non si può dire lo stesso della sua carriera lavorativa, in quanto Mediaset pare l’abbia abbandonato definitivamente, dopo tutto quello che è successo al reality più spiato di sempre. Non è stato solo “licenziato” da Forum, ma nessuno pare voglia avere più a che fare con lui, nemmeno Maria De Filippi. Pare infatti che i Donnalisi abbiamo fatto domanda per la prossima edizione di Temptation Island e dai rumors pare che la loro domanda sia stata cestinata.