Can Yaman ‘tocca’ il seno di una fan: la foto diventa virale e i commenti si sprecano

Can Yaman, il bellissimo attore turco fa ancora ampiamente parlare di sé. Beccato mentre autografa il seno a una fan. La foto è virale.

È indubbiamente un artista molto amato, che ha trovato il successo vero, quello con la S maiuscola, nel nostro Paese. Qui è considerato un vero e proprio divo. Da quando si è trasferito a vivere nella Capitale, l’entusiasmo delle sue numerose fan italiane è salito alle stelle, Tra l’altro diversi mesi fa è dovuto intervenire lui stesso sui Social per chiedere alla sue estimatrici di non presenziare costantemente sotto la sua dimora.

Cosa che facevano a tutte le ore disturbando i vicini, che chiaramente non ne potevano più. Per l’Italia ha girato un episodio di Che Dio Ci Aiuti, poco più di un cameo per la verità, dove ha conosciuto la splendida Francesca Chillemi, con la quale poi ha girato la prima stagione di Viola Come Il Mare, per la quale si farà anche il secondo atto, anche se non a breve termine.

Si è anche mormorato, sia al tempo delle riprese, che dopo, di una possibile liason tra di loro, che però Can, dopo un’iniziale silenzio, ha più volte smentito. Si vogliono molto bene e si stimano a vicenda. Sono, insomma, solo grandissimi amici. Durante una sua ospitata a Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin, l’ex Miss Italia, oggi lanciatissima in veste di attrice, ha svelato che lui è andato insieme a lei a fare visita alla sua adorata nonna, conquistato con la sua simpatia e infinita dolcezza anche l’anziana.

Can, garanzia di successo

A dimostrazione di quanto lui sia amato e apprezzato anche in Italia, Maria De Filippi l’ha fortemente voluto, nel corso di più edizioni, in veste di ospite a C’è Posta Per Te, Chiaramente la regina indiscussa delle Reti Mediaste ci ha visto giusto, dal momento che ogni volta che Can appare in TV, l’audience si impenna paurosamente.

Al momento Yaman è impegnato sul set della serie Disney Plus El Turco, ma risiedendo nel nostro Paese sovente ama girare l’Italia, non solo per conoscerla meglio, ma anche per incontrare le sue estimatici, che non si perdono chiaramente mai la ghiotta occasione di salutarlo, chiedere un autografo e fare una foto. Una di loro ha chiesto al suo attore del cuore di porre la sua firma sul seno. Lo scatto è virale.

L’attore turco accontenta la richiesta di una fan

Il fatto è avvenuto nella splendida città di Reggio Emilia mentre lo scatto è stato pubblicato sulla stesso seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram dell’amatissimo attore turco. Tuttavia non è stata l’unica foto pubblicata, dal momento che ce ne sono anche altre che vedono Can impegnato nell’atto di fare qualche autografo e di posare in compagnia di alcune sue fan non più giovanissime.

C’è anche da dire che non è la prima volta che a un artista viene chiesto di fare un autografo sul seno o su altre parti del corpo. Lui ha in ogni caso dimostrato ancora una volta di essere un immenso professionista e di avere molto a cuore la felicità della sue estimatrici. Così non si è scomposto e ha eseguito la richiesta.