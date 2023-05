Jasmine Carrisi perfida contro Albano e Loredana: “Se mi sono vergognata di loro? Ecco…”

La bellissima e chiacchieratissima Jasmine Carrisi come un fiume in piena su papà Albano e mamma Loredana. La dichiarazione che non ti aspetti.

Non è certamente sempre facile essere figlie d’arte e non lo è soprattutto se si porta un cognome come quello dell’amatissimo e stimatissimo cantante pugliese. Un artista oggi seguito in tutto il mondo. Tra l’altro Albano è anche un personaggio mediatico molto chiacchierato per via della sua vita privata che tale difficilmente riesce a restare.

Da quando ha concluso il suo lungo matrimonio con Romina Power, con la quale ha messo al mondo ben 4 figli, non è più uscito dagli onori della Cronaca Rosa, Quando poi i due ex coniugi si sono riavvicinati, i fan, soprattutto quelli della prima ora, hanno iniziato a sperare in un ritorno di fiamma tra di loro.

In realtà la loro reunion è stata attuata solo a fini lavorativi e professionali dal punto di vista canoro. Alla fine Albano, stanco del chiacchiericcio, ha voluto mettere i puntini sulle I, rivelando a Verissimo che per lui oggi Romina è come una sorella e basta. Da anni il cantante di Cellino San Marco è legato sentimentalmente parlando alla bellissima Loredana Lecciso.

Ha scelto di seguire le orme paterne

Con lei ha messo al mondo due figli ormai grandi, ovvero Albano Jr e Jasmine. Quest’ultima è la maggiore e la più celebre, dal momento che ha scelto di operare nel mondo dello spettacolo, come i due celebri genitori. In particolare ha optato per la musica e i suoi singoli ad oggi pubblicati hanno riscontrato ottimi consensi. Tra l’altro Jasmine ha anche svolto il ruolo di giudice assieme al suo noto papà a The Voice.

Si era anche parlato di una sua esperienza all’Isola, che poi è saltata. La ragazza che è molto richiesta per ospitate nei salotti televisivi, che pullulano come funghi, ha di recente rilasciato un’intervista al Corriere Dalle Sera, dove ha parlato di sé, della sua vita, dei suoi futuri progetti professionali e della sua famiglia.

Avrebbe preferito più discrezione

In particolare riguardo a mamma Loredana e papà Albano lei ha rivelato che avrebbero, a sua detta, esagerato un po’ troppo con il Gossip. “Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose.”, ha svelato Jasmine, riferendosi all’incessante chiacchiericcio nei confronti dei suoi cari.

Inoltre ha anche dichiarato che le facesse strano che tutti sapessero o che presumessero di sapere tuto ciò che succedeva all’interno della loro casa. In ogni caso ha anche sottolineato che, dal momento che lei era ancora molto piccola da quando tutto ciò accadeva, ormai ci ha fatto l’abitudine. Tuttavia non l’ha mai vista benissimo. Avrebbe dunque preferito di gran lunga maggior discrezione.