Amadeus, fatto fuori da Sanremo dal 33enne? La frecciatina è paralizzante | Shock in Rai

Terribile doccia fredda per Amadeus e i suoi estimatori. Fatto fuori dalla conduzione del Festival dal giovane conduttore.

Anche nel 2023 Amedeo Sebastiani ha svolto il duplice e complesso ruolo di conduttore e di direttore artistico per la kermesse canora più amata e seguita in tutto il mondo. È per tale motivo che l’Azienda Di Viale Mazzini gli avrebbe affidato gli stessi compiti anche per la prossima edizione, alla quale sta già alacremente lavorando.

Per la verità, come ha rivelato in alcune interviste, si sarebbe già mosso in tale direzione a partire dalla conclusione del Festival a febbraio 2023, per dare in pasto ai telespettatori un grande spettacolo. A quel punto hanno iniziato a scorrere sul Web voci relative alle donne che potranno affiancarlo sul palco del prestigioso Teatro Ariston.

Tra i nomi più papabili c’è quello della splendida Luisa Ranieri, che ci ha fatto di recente sognare con le nuove puntate della serie TV dedicate al carismatico personaggio di Lolita Lobosco. Non per nulla l’attrice durante la sua ospitata al Festival 2o23 aveva detto chiaramente, con la sua classe innata e la sua proverbiale ironia, di essere già pronta per la co-conduzione 2024.

Spuntano già i nomi dei co-conduttori

Si è anche mormorato del fatto che potesse giungere ad affiancare Ama in vesti di conduttore e, al posto del mitico Gianni Morandi, Marco Castoldi in arte Morgan, tornato in forza nell’Azienda di Viale Mazzini con un programma in seconda serata su Rai 3, che però non ha ottenuto i risultati tanto sperati a livello di share.

Tuttavia in queste ore si sta facendo sempre più strada sul Web un rumors che riguarderebbe lo stesso Amadeus e la sua conduzione della prestigiosa kermesse, che tanto gli sta a cuore. Lui fatto fuori dalla conduzione dal noto e ben più giovane collega? Come stanno per davvero le cose in tale direzione? E soprattutto costui chi è? Fuori il nome!

Chi sarà il possibile sostituto?

Si tratta del bravo e affascinate Stefano De Martino, che negli ultimi anni ha dimostrato di essere un ottimo showman. Ora è impegnatissimo oltre che in TV anche a Teatro. Inoltre è sempre sulla cresta dell’onda della Cronaca Rosa per via della sua ritrovata serenità con la moglie Belen. Tra l’altro in passato ha preso le redini del programma Stasera Tutto È Possibile proprio da Amadeus.

Ed è per tale motivo che durante una sua ospitata TV Talk gli è stato chiesto se se la sentirebbe di prendere le redini anche del Festival. La sua risposta ha lasciato sconvolti i più: “Il Festival di Sanremo? Quello che ho capito è che in Rai fino a 60 anni si è giovani. Io ora ne ho 33. Spero che quando avrò 60 anni il Festival ci sia ancora”. E così la frecciatina ai vertici Rai è stata servita su un piatto d’argento.