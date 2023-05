Federica Pellegrini, storia d’amore distrutta: “beccata a letto con….” | Distruzione totale

Federica Pellegrini, la divina nuovamente nel chiacchiericcio più incessante della Cronaca Rosa. Si parla della sua storia d’amore distrutta. Lei è stata beccata a letto con un altro.

Federica Pellegrini è una campionessa del nuoto che ha fatto sognare milioni di persone nel corso della sua carriera, ma anche un personaggio mediatico a tuttotondo molto chiacchierato. Da moltissimi anni la vediamo sovente sul Piccolo Schermo, dove ha mostrato grandissima padronanza di sé.

Nel ruolo di giudice a Italia Got’s Talent ci ha fatto molto divertire. Lo stesso si può dire a Pechino Express. Un’avventura molto particolare che ha vissuto insieme al marito Matteo Giunta, che ha anche svolto per tantissimo tempo ruolo di suo allenatore. Con lui ha anche dato alle stampe svariati libri scritti a quattro mani.

Tuttavia Fede è anche una donna molto chiacchierata per la sua vita privata, che mai e poi mai tale riesce a restare. Prima di incontrare il vero amore nelle fattezze di Matteo, che ha sposato nel 2022, ha vissuto un’intensa relazione con il collega Filippo Magnini. Lo sportivo oggi è felicemente sposato con l’ex velina Giorgia Palmas, con la quale ha costruito una bellissima famiglia.

La chiacchieratissima vita privata di Federica

Tra Federica e il suo ex non scorre affatto buon sangue. Sovente non mancano nemmeno le frecciatine nei confronti della campionessa da parte di Filippo, per lo più sui Social. La loro relazione fece sognare i più, del resto erano bellissimi e vincenti nello stesso settore professionale. Tuttavia il loro sentimento era nato in maniera clandestina.

Difatti lei, quando iniziò a frequentarlo, non era libera dal punto di vista sentimentale. Era ai tempi impegnatissima con un altro giovane e bellissimo uomo, nonché anche lui grande sportivo sempre nel campo del nuoto. A sua volta costui aveva lasciato la sua celebre ex anni prima, proprio per iniziare la sua relazione con Fede. Di chi stiamo parlando?

La scoperta del tradimento

Di Luca Marin, che ha scopetto del tradimento in una maniera alquanto dura e cinematografica. È stato proprio lui a raccontarlo a Rivelo, il programma di Real Time condotto dalla meravigliosa Lorella Boccia. Era il 2011 quando si è svolto il fattaccio e allora la Nazionale Italiana stava partecipando ai Mondiali a Shangai.

Luca non trovava l’allora fidanzata durante un evento ed è andato allora a cercarla. Nella sua camera non c’era e una sensazione l’ha portato a andarla a cercare in quella di Magnini. “L’ho beccata assieme a Filippo nella camera dell’hotel. Le avevo chiesto di sposarmi!”, queste sono le parole di Marin, che hanno scosso, e non poco, sia i suoi fan, oltre che quelli di Federica.