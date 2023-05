Ambra Angiolini e quella malattia silente che ti mangia dall’interno: “Un cancro dell’…”

Ambra Angiolini parla della malattia silente che l’ha colpita, la mangia dall’interno e la consuma, un cancro dell’anima che non lascia scampo, non c’è chemioterapia che tenga, si sprofonda in un abisso da cui non si può uscire.

Il coraggio di Ambra Angiolini, la quale parla della malattia silente che le ha fatto visita, un ospite indesiderato che ti mangia dall’interno. Come un cancro, ti consuma senza che nessuno possa farci niente e quando la scopri potrebbe essere ormai troppo tardi se non preso in tempo.

È cresciuta molto Ambra Angiolini dagli esordi, se pensiamo a lei con quel caschetto pieno di ricci che tra un balletto a Non è la Rai e un T’Appartengo, ha ammaliato un’intera generazione con la sua voce. Ma Alice ha deciso di uscire da quel “Paese delle Meraviglie” dove viveva un po’ ingenuamente vista la sua giovane età e di iniziare a fare sul serio.

Il cambiamento di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini è nata a Roma nel 1977 e nel corso degli anni è diventata una grandiosa attrice, conduttore televisiva e radiofonica, nonché cantante. Il suo esordio se lo ricordano un po’ tutti quelli che sono cresciuti insieme a lei in quegli anni e da ragazzina un pò insicura l’abbiamo vista diventare una professionista rinomata. Così, la brava Ambra è sbocciata ed è partita alla ribalta del successo con film, programmi televisivi, spettacoli teatrali, album musicali e chi più ne ha più ne metta.

Oltre al boom della sua carriera, Ambra Angiolini è stata al centro del gossip per via di quell’amore tanto amato dai fans con il cantante Francesco Renga, dal quale sono nati Jolanda e Leonardo. Nonostante la loro relazione sia finita nel 2015, i due, per il bene dei loro figli, continuano a vedersi e cooperare civilmente, pur avendo intrapreso vite sentimentali diverse. È proprio di qualche giorno fa un post social che ha scalfito i cuori dei più nostalgici. L’ex famiglia Renga infatti, si è ritrovata di nuovo unita e insieme come un tempo, per festeggiare il compleanno di Leonardo, il quale si è divertito con gli scherzi che gli hanno fatto mamma Ambra, papà Francesco e la sorella Jolanda.

La malattia di Ambra Angiolini

Nonostante adesso Ambra Angiolini abbia ritrovato la felicità e possa dedicarsi alla sua vita privata, godendosi il suo nuovo compagno, Andrea Bosca, per lei non è sempre stato così. In una recente intervista ha parlato di nuovo di quando a 13 anni si ammalò di bulimia. Ambra fa di tutto per sensibilizzare non solo i giovani su questo argomento, ma anche i genitori, i quali molte volte sottovalutano questa malattia.

Ambra Angiolini ha parlato di quella malattia silente che ti mangia dall’interno: “Io sono diventata bulimica a 13 anni per un cancro dell’anima…Non minimizzare, non la rendete la malattia delle ragazzette che vogliono essere 90-60-90. Perché è ingiusto. Si chiama malattia e va curata, va fatta ricerca…”.