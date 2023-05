Ricordate Eleonora Scopelliti, professionista di Amici? Oggi a 43 anni è irriconoscibile

Amici, vi ricordate della bellissima ballerina professionista Eleonora Scopelliti? Eccola oggi, lontana dalla TV.

Nel corso delle varie edizioni del padre di tutti i talent, che va ancora fortissimo su Canale 5, sono stati tantissimi i concorrenti e i talenti che poi si sono fatti apprezzare ad ampio raggio per quanto concerne la danza e il canto. Anche i ballerini professionisti che si sono alternati con una certa grazia all’interno di tale schiera, hanno avuto momenti molto importanti sul Piccolo Schermo, grazie a Queen Mary.

Uno su tutti Kledi Kadiu, che poi ha deciso di lasciare la TV per dedicarsi alla famiglia e alle sue scuole di danza, sparse per tutta Italia. Tuttavia ci sono stati altri professionisti che hanno deciso di lasciare lo show. Se un altro famosissimo come Gianni Sperti, lo ha fatto per approdare a un altro programma condotto da Queen Mary, ovvero Uomini e Donne, altri hanno seguito la stessa scelta del ballerino albanese.

Fra di essi figura anche la bellissima Eleonora Scopelliti, che grazie alla sua avvenenza, ha incantato molti sostenitori del programma. L’artista ha lavorato tantissimo in TV come ballerina anche per le Reti Rai. Tuttavia la fama la deve alla vedova Costanzo, alla cui Corte è approdata nel 2009. Poi l’uscita di scena dalla trasmissione, ma non dal mondo della danza.

Che cosa sta facendo oggi Eleonora?

Oggi lei insegna attraverso corsi, stage e vari eventi. Inoltre è un’affermata coreografa e possiede una scuola. Da tempo Eleonora ha seguito anche la strada della recitazione, che l’ha portata a lavorare anche sul Grande Schermo approdando pure alla pellicola di stampo internazionale Nine, di Bob Marshall, che vede come come protagonista Daniel Day Lewis.

Inoltre non ha neanche dimenticato il suo amore per il Teatro e l’abbiamo anche vista protagonista di video musicali, come quello di Buoni O Cattivi di Vasco Rossi. Richiestissima è pure dalla pubblicità, in nome della sua ragguardevole bellezza e della sua eccellente fisicità. Ha anche debuttato come presentatrice di televendite per il canale 57.

La sua attuale vita professionale e privata

La Scopelliti è anche riuscita a realizzarsi dal punto di vista privato. Si è sposata nel 2006 con il modello Humberto Glaffo. Mentre nel 2017 ha annunciato la nascita del figlio primogenito Liam. In realtà la ballerina non è molto cambiata rispetto a quando ci faceva sognare ad Amici. Tant’è che per lei pare che il tempo si sia fermato moltissimi anni fa.

Sul suo Profilo Ufficiale Instagram possiamo sì notare i suoi scatti recenti, ma anche alcuni dal sapore squisitamente amarcord. Non mancano poi soprattutto video che la vedevano impegnata proprio all’interno della famosa scuola di Maria De Filippi. E chissà che un giorno Eleonora non ci possa di nuovo tornare, se non come ballerina professionista, almeno per qualche meravigliosa coreografia.