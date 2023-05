Alessandro Cecchi Paone, terrore nella notte: il malore l’ha colto d’improvviso | Ritiro immediato

Isola Dei Famosi, è appena iniziata e già non mancano le preoccupazioni per i naufraghi. Ora si parla di malore nella notte e di ritiro. Alessandro Cecchi Paone è nel mirino.

C’era decisamente molta attesa per la nuova edizione dell‘Isola Dei Famosi. Il reality piace molto al grande pubblico di ogni età, che attende con una certa impazienza di vedere le avventure in Honduras dei naufraghi. Del resto sono certamente loro i grandissimi protagonisti del reality, che vede da molti anni a questa parte alla conduzione Ilary Blasi.

Ad affianca in studio come opinionisti la super confermata Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi che ha sostituito Nicola Savino. Confermatissimo come inviato in Honduras Alvin. Fin dalle primissime battute dell’edizione del 2023 non sono mancate le forti discussioni tra i vari partecipanti, le cui clip relative, prontamente condivise sui Social, sono diventate in men che non si dica virali.

Esemplare in tale direzione è stata quella notturna avvenuta tra Nathaly Caldonazzo e il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone. Lo studioso sta gareggiando in compagnia del fidanzato Simone Antolini. I due hanno per altro anche fatto molto chiacchierare per via di baci ed effusioni che si sono dati a telecamere accese, vinti dalla passione e dal grande sentimento che li lega.

Un malore ha sconvolto la coppia

Tuttavia ora c’è ben altro motivo ha sta facendo ampiamente parlare di loro. Si tratta di un malore, che ha fatto rizzare le antenne in testa ai numerosi telespettatori del programma, nonché agli autori, Ormai è da una ventina di giorni che i naufraghi sono in Honduras e la stanchezza, così come i crampi per la fame, stanno cominciando a farsi sentire in modo massiccio.

Ovviamente sono costantemente tenuti vigilati da un’equipe medica, che non appare in video. Ora è il giovane Simone Antolini a dover ricorrere d’urgenza al ricovero. Tra l’altro nel corso della puntata dell’8 maggio il naufrago non era presente perché, come prontamente spiegato da Alvin, ha avuto per l’appunto un piccolo malore.

Le condizioni di salute attuali

Quando tuttavia la Blasi gli ha chiesto maggior informazioni al riguardo l’inviato ha risposto: “Non posso darti dettagli sul bollettino medico, ma le sue condizioni sono sotto controllo e Simone è tutt’ora in gioco. Tornerà la prossima puntata”. Preoccupatissimo ovviamente per l’accaduto e lo stato di salute del ragazzo è il compagno Alessandro Cecchi Paone, attualmente ancora in gioco.

“Simone non si è minimamente risparmiato. Anche per questo stanotte ha avuto un malore. Sono preoccupato ma mi fido dello staff medico dell’Isola Dei Famosi e di quello ospedaliero hondureno”, ha dichiarato lo studioso. In ogni caso ha anche rivelato che qualora la sua dolce metà non possa ritornare in gara, lui non voglia più rimanere in Honduras per proseguire la sua avventura all’Isola.