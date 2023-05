“Come sta Berlusconi?”: imbarazzo in studio | Mediaset nel gelo più totale

In un noto programma televisivo della Mediaset uno dei partecipanti ha fatto una domanda sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Andiamo a scoprire chi si è interessato sul politico e imprenditore italiano.

Silvio Berlusconi è ricoverato presso la struttura ospedaliera San Raffaele di Milano dal 5 aprile 2023. E’ sotto la costante osservazione dei medici per colpa di un’infezione polmonare conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica. Una situazione non semplice, ma per fortuna l’uomo sa che può contare sull’affetto dei suoi cari.

I figli Marina, Luigi ed Eleonora si recano spesso a fargli visita. Lo stesso discorso vale anche per il fratello Paolo e il presidente della Mediaset Fedele Confalonieri. Per ora non sono state date le dimissioni, dunque dovrà restare in ospedale ancora per un po’. Già nel 2017 fu operato per un tumore e due anni dopo per un’occlusione intestinale. nel 2020, invece, per il Covid. E’ sempre riuscito ad avere la meglio per la gioia dei suoi sostenitori.

I telespettatori della Mediaset non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio durante la diretta di un amatissimo programma televisivo. Andato in onda lunedì 8 maggio in prima serata su canale 5, una delle concorrenti del reality è stata al centro dell’attenzione per vari motivi.

A un certo punto ha chiesto di Silvio Berlusconi. Nello studio tutti sono rimasti a bocca aperta, in quanto solo uno dei presenti le ha dato una risposta senza mascherare lo stupore di una simile richiesta. Andiamo a scoprire dove è calato il gelo per un secondo.

Cala il silenzio per la richiesta della naufraga

Il tutto è avvenuto ne L’Isola dei Famosi condotto per la terza volta consecutiva da Ilary Blasi. La protagonista dell’insolita vicenda è Helen Prestes. Amica di Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è nata in Brasile nel 1990. Sta dando del filo da torcere ai naufraghi, i quali la stanno allontanando dal gruppo. L’unica che vorrebbe darle un’altra possibilità è Cristina Scuccia.

Durante le nomination la conduttrice ha voluto che facesse un nome e così lei ha colto l’occasione per chiedere appunto di Silvio Berlusconi. Ha risposto Enrico Papi dicendo che sta bene, ma con un tono stupito. In tanti hanno notato che ha messo in secondo piano il neo fidanzato Carlo, il quale le ha scritto una lettera che ha letto in diretta.

“Sta facendo il suo show”

Alcuni compagni d’avventura reputano Helena una persona falsa. Fiore Argento ha esternato il suo pensiero senza peli sulla lingua: “A me non piace la mancanza di rispetto nei confronti di chiunque”.

Anche Cristina pensa che non sia sincera e trasparente, in quanto con lei sembra che si possa avere modo di parlare solo in presenza delle telecamere. Tuttavia l’ha salvata quando si sono fatti dei nomi a catena. Il motivo? Vuole tentare un riavvicinamento per ripartire con il piede giusto.