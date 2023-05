Cricca tradito dal suo migliore amico: Isobel finisce tra le braccia del ballerino | Ora la rottura è ufficiale

Cricca, una volta abbandonato Amici in seguito all’eliminazione, ha scoperto di essere stato tradito da un compagno di banco. Pare che si sia dichiarato a Isobel. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Purtroppo Cricca non è riuscito ad arrivare in finale, in quanto è stato eliminato nella puntata andata in onda due settimane fa. Tutti sono concordi nel dire che sia un allievo modello, dato che non si è mai lamentato del duro lavoro e non ha mai replicato in modo sgarbato alle critiche ricevute nel corso dell’anno.

I telespettatori ricorderanno quando è stato battuto da una cantante con una sfida. In seguito al Capodanno gate Lorella Cuccarini l’ha voluto di nuovo nella scuola a tutti i costi. Di conseguenza ha riavuto il suo banco e da allora si è impegnato ancor di più.

Nei giorni precedenti sul web è stato divulgato un video in cui nel pieno di una cena, organizzata per i ragazzi rimasti in gara, ha dedicato una canzone di Bruno Mars a Isobel. Quest’ultima, palesemente imbarazzata, si è alzata dalla sedia e ha iniziato a ballare coinvolgendo tutti i presenti.

Un due di picche ricevuto tra le righe. Non si sa se Isobel abbia un fidanzato oltreoceano che la sta aspettando. Fatto sta che un altro compagno d’avventura ha deciso di dichiararsi a lei. Cricca quando lo scoprirà potrebbe rivalutare la loro amicizia? In realtà nulla è come sembra.

La dichiarazione inaspettata

In questi giorni Isobel ha festeggiato il suo compleanno e i produttori le hanno fatto recapitare un video con gli auguri dei genitori che non vede da tempo. Vivono in Australia e hanno sempre appoggiato la scelta della figlia di volare in Italia per partecipare ad Amici. Proprio per questo motivo ha la stima di tantissime persone. Wax, Angelina e Mattia le hanno organizzato una festa.

Mattia ha colto l’occasione per dichiararsi: “Ti ho sempre vista come un’amica, abbiamo un bellissimo rapporto, ti voglio tanto bene, però ho iniziato a sentire qualcosa in più a una semplice amicizia. Quando inizio a sentire qualcosa, vado un po’ nel pallone. Nell’ultimo periodo questa situazione è un po’ aumentata”.

Uno scherzo riuscito alla perfezione

Subito dopo sono entrati nella stanza Wax e Angelina dicendo che si è trattato di uno scherzo. Ragion per cui Mattia non ha compromesso la sua amicizia con Cricca. Del resto sa bene cosa prova l’amico per Isobel.

Poi hanno gustato la torta preparata per il lieto evento, ovvero una cheesecake alla nocciola. I ragazzi hanno saputo che è la sua preferita chiedendolo ai parenti di lei. Sicuramente la loro amicizia andrà ben oltre il talent show.