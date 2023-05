Albano, persa completamente la testa: schiaffoni in mezzo alla strada

Al Bano Carrisi ha perso completamente la testa, in quanto si è messo a tirare schiaffoni in mezzo alla strada senza avere nessuna pietà per la persona che aveva di fronte. I suoi fans hanno iniziato a vederlo diversamente dopo questo episodio?

È una furia scatenata Al Bano Carrisi, il quale ha perso completamente la testa, schiaffoni in mezzo alla strada con una tale violenza e ferocia da far rabbrividire i presenti rimasti attoniti. Per quanto il fatto possa essere grave, ci sono altre vie per rispondere, ma la violenza non dovrebbe mai essere utilizzata.

Si fa fatica a guardare quelle scene, in realtà questa violenza nessuno se la sarebbe mai aspettata da colui che in tutte le sue canzoni professava l’amore, il romanticismo e la felicità. Con quel look da uomo del passato tutto dun pezzo, i suoi seguaci hanno sempre pensato a lui come ad un uomo gentile e mite, ma in realtà non è proprio così.

L’intervista al Corriere della Sera

Al Bano Carrisi il 20 maggio di quest’anno farà 80 anni e per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera, con il quale si è aperto a diverse confidenze. Ha fatto entrare il giornalista nella sua tenuta di Cellino e dopo qualche convenevole, ha raccontato gli aneddoti più importanti della sua vita, dall’amore con Romina Power, al divorzio, alla morte di sua figlia Ylenia, fino ad arrivare alla sua rinascita a fianco di Loredana Lecciso e della sua gioia nell’essere diventato nonno.

Infine ha parlato anche del perché suo padre scelse proprio questo nome per lui: “Ma tu sai perché ti chiami Al Bano? Perché quando ero in guerra chi mi ha salvato sono stati gli albanesi, la loro bontà. E scrissi a tua madre: quando nascerà chiamalo Al Bano e sarà la nostra fortuna. E così è andata”.

Lo spiacevole gesto di Al Bano Carrisi

Nelle occasioni speciali le quali mettono al centro dell’attenzione Al Bano Carrisi, come al solito spuntano vecchi aneddoti del suo passato, sia quelli belli che quelli brutti. Come si poteva immaginare è tornato il video in cui Carrisi, qualche anno fa, ha perso la testa e ha iniziato a prendere a schiaffi in mezzo alla strada una donna, lasciando i fans che lo aspettavano con tanto entusiasmo, letteralmente senza parole.

In pratica la donna, voleva fare uno scherzo (di pessimo gusto oseremmo dire), finito palesemente male, al cantante, in quanto per intervistarlo non si è presentata con un microfono bensì con un dildo, facendo andare su tutte le furie il cantante pugliese. Tra un insulto e l’altro che l’uomo ha rivolto alla donna, si è scagliato contro di lei prendendola ripetutamente a schiaffi. Caro Al Bano Carrisi è ovvio che questo gesto ti ha fatto arrabbiare e siamo con te, la signora è stata molto maleducata, ma le donne non si picchiano neanche con un fiore e ammettiamo serenamente che hai avuto una reazione totalmente fuori luogo. Nell’era del femminicidio, questi gesti non potranno mai essere tollerati dall’opinione pubblica.