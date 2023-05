Brusco risveglio per Anna Pettinelli: purtroppo non può fare altro che accettare l’improvvisa notizia

Terribile doccia fredda per la speaker radiofonica Anna Pettinelli. Un amaro risveglio per lei.

La notizia, giunta come una sorta di fulmine a ciel sereno del suo abbandono in veste di coach ad Amici, ha lasciato il classico amaro in bocca ai suoi numerosi estimatori. Tuttavia Anna non se ne è stata affatto con le mani in mano e la sua carriera di conduttrice radiofonica prosegue sempre più a spron battuto.

Inoltre è a dir poco richiestissima come critica musicale e opinionista in vari salotti televisivi. In passato la speaker è stata anche tra i concorrenti di Temptation Island Vip, ove ha partecipato con l’allora fidanzato Stefano Macchi, più giovane di lei di diversi anni. La loro relazione è finita lo scorso anno e non in maniera molto rosea.

Entrambi danno ancora oggi, a distanza di molto tempo, versioni molto differenti sul loro addio e sulle motivazioni che li ha indotti a lasciarsi. Anna, che è stata di recente gradita ospite del salotto di Verissimo, il rotocalco di punta di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, ha parlato a ruota libera della sua vita e della sua carriera.

Il suo presente sentimentale

Ha inoltre rivelato che ora non è più sola e che accanto a lei c’è un altro uomo. Non ha rivelato il suo nome, né spiegato di che cosa si occupi. Inoltre ha anche voluto rivelare che sono solo all’inizio e che pertanto non se la sente di parlare di storia, ma solo di frequentazione. Insomma, ci vuole andare con i classici piedi di piombo, al fine di non andare incontro a una nuova delusione.

Il suo celebre ex, stiamo parlando di Stefano Macchi, si è ben presto rifatto una vita dal punto di vista sentimentale. Difatti è felicemente fidanzato con la modella curvy Elisa D’Ospina. Per loro c’è stato il classico colpo di fulmine e hanno iniziato da subito a fare sul serio. Chiaramente ciò ha molto ferito Anna, che non si aspettava che Stefano riuscisse a rifarsi in così breve tempo una vita amorosa.

Il commento mancante di lei

Ora poi è diventato per la prima volta papà, dal momento che Elisa ha annunciato, insieme al suo affascinate compagno, la nascita del loro Niccolò. La coppia ha deciso di festeggiare la sua nascita con un dolcissimo scatto, condiviso sui rispettivi Profili Ufficiali Instagram. I fan sono corsi in massa a commentare con giubilo la venuta al mondo del bimbo, con tanto di cuoricini pulsanti.

Non sono mancati nemmeno i complimenti da parte di alcuni vip come. Tanto per citarne solo qualcuno, Elisabetta Gregoraci e Serena Rossi. Chiaramente nessun commento pubblico da parte di Anna Pettinelli. In ogni caso sia i fan di Stefano che della speaker radiofonica sperano che, sebbene i due non siano più una coppia da un sacco di tempo, riescano a trovare un dialogo. Magari da buoni amici.