Rai, l’addio al famosissimo è davvero commovente: non c’è stato nulla da fare per lui

Addio al famosissimo volto della Rai, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Questo straziante saluto risulterà molto commovente per tutti, in quanto in pochi se lo sarebbero aspettato, ma purtroppo doveva andare così.

Il commovente addio al volto noto della Rai è veramente doloroso, per il famosissimo personaggio non c’è stato nulla da fare, se né andato per sempre e nulla sarà mai più come prima. Molti followers dopo aver appreso la tragica notizia hanno dichiarato all’unanimità che sarà: “L’inizio della fine”.

C’è stato un malcontento generale dopo che il mondo web ha appreso la tragica notizia, questa grave perdita ha dato uno scossone a casa Rai, la quale probabilmente correrà ai ripari, anche se i followers sostengono che nulla sarà più come prima, nessuno riuscirà mai ad eguagliare il volto noto e in molti pensano che la situazione potrà andare solo a peggiorare.

Caos in casa Rai, due conduttori a rischio

Prima di procedere con l’argomento clou del nostro articolo, sappiate che la Rai in questo momento sta vivendo un vero periodo di caos, a quanto pare, il cambio di governo intaccherà anche alcuni dei conduttori più famosi dell’emittente televisiva. Il palinsesto per le nuove edizioni potrebbe essere completamente stravolto, in quanto Pino Insegno starebbe entrando prepotentemente per quanto riguarda la conduzione di diversi programmi.

Ovviamente dovremo aspettare il palinsesto ufficiale per capire cosa succederà nella prossima stagione, ma a rischio ci sarebbero Marco Damilano, Lucia Annunziata e Flavio Insinna i quali potrebbero essere sostituiti senza troppi giri di parole, per non parlare di Amadeus che potrebbe avere un ruolo sempre più marginale e di Fabio Fazio che potrebbe portarsi via “il suo” Che tempo che fa sul canale 9. Insomma tenetevi forte perché la Rai potrebbe non essere mai più come prima, se sarà un bene o male solo il tempo potrà chiarire questo dubbio.

L’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes si è dimesso. pic.twitter.com/xAWQxvXd4T — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 8, 2023

Addio al volto noto

In questo momento la Rai è alle prese con un addio molto doloroso e commovente, non c’è stato nulla da fare, nessuno ha potuto evitarlo, l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes si è dimesso ufficialmente dalla presidenza della nota emittente televisiva. Si vocifera che ci saranno drastici cambiamenti, a partire dal prossimo AD che potrebbe essere Roberto Sergio, mentre Giampaolo Rossi verrebbe identificato come DG.

Ovviamente per capire qualcosa in più dovremo aspettare i prossimi giorni, in quanto i cambiamenti del paragrafo precedente sono tutti collegati alle dimissioni di Fuortes. Che ci sarebbe stata aria di cambiamento l’avevamo capito, ma qui si parla proprio di un tornado.