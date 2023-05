Canale 5 in lutto: purtroppo la bellissima si è spenta a soli 37 anni | Inutile l’intervento dei medici

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata una notizia che ha spiazzato i fan del reality di Canale 5. Un’ex concorrente si è spenta all’età di 37 anni. Ecco tutti i dettagli della morte improvvisa.

Il reality, attualmente condotto da Alfonso Signorini, da anni cattura l’attenzione del pubblico italiano proponendo sempre delle dinamiche avvincenti. Il merito è senza dubbio di coloro che entrano nella casa più spiata d’Italia e si mettono alla prova davanti alle telecamere. Da un po’ di tempo si sta proponendo la versione vip coinvolgendo volti noti del mondo dello spettacolo.

L’ultima edizione è stata vinta da Nikita Pelizon, la quale ha avuto la meglio per una manciata di voti su Oriana Marzoli. Se la prima si è lamentata per non aver ricevuto l’invito a Verissimo, l’altra si sta godendo la sua love story con Daniele Dal Moro. A prescindere da tutto una cosa è certa: difficilmente finiranno nel dimenticatoio, dal momento che loro hanno creato delle dinamiche interessanti nel reality.

Nelle prime edizioni si puntava su gente comune che poteva sfruttare l’esperienza televisiva per farsi strada nel mondo dello spettacolo. Tra questi si possono menzionare l’indimenticabile Pietro Taricone, l’amatissimo attore Luca Argentero, la showgirl Francesca Cipriani, la bellissima Raffaella Fico e tanti altri ancora.

La maggior parte dei concorrenti, invece, non è riuscito a cavalcare l’onda del successo. Di conseguenza sono tornati alla vita di tutti i giorni. Purtroppo qualcuno ha inaspettatamente lasciato questo mondo cogliendo amici e parenti alla sprovvista. Lei era una donna che ha saputo lasciare il segno in una delle tante edizioni.

Un malore improvviso è stato fatale per il volto di Canale 5

La ragazza in questione è Monica Sirianni. Non tutti si ricorderanno di lei, dato che ha partecipato al Gf 2011/2012. E’ venuta a mancare a Soveria Mannelli, nei pressi di Catanzaro, mentre stava trascorrendo dei momenti piacevoli in compagnia di amici in un bar del posto. All’improvviso un malore ha spinto i presenti a chiamare il pronto soccorso. Anche se l’ambulanza è stata tempestiva, non c’è stato nulla da fare per Monica.

Chi segue il reality da sempre ricorderà sicuramente che ha condiviso quest’esperienza con Patrick Ray Pugliese, Cristina Dal Basso e con la vincitrice Sabrina Mbarek. Al timone della conduzione c’era Alessia Marcuzzi. Per quanto riguarda la causa del decesso si sta indagando per capire la causa di quanto accaduto. Si ipotizza un infarto.

Un dolore straziante

Monica, dopo il Gf, aveva deciso di lasciare il mondo della televisione per dedicarsi ad altro nella quotidianità. Era un’insegnante di inglese. Ha trascorso anni a Sidney per poi tornare in Italia.

E’ entrata nella casa quando aveva 25 anni e tutti erano concordi nel dire che era la classica ragazza della porta accanto. Non sono mancati messaggi di condoglianze alla famiglia, ancora sconvolta dal suo inaspettato addio.