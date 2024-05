Sonia Bruganelli verso l’addio all’Isola dei Famosi: “Non serve alla tv” | Arrivata la sentenza durissima

Sonia Bruganelli è in pericolo: la sua presenza non è più benvoluta in televisione. Il colpo è stato durissimo.

Sonia Bruganelli è un personaggio televisivo che, purtroppo per lei, è stato reso famoso più che per la sua carriera artistica, per il fatto di aver sposato Paolo Bonolis. Quest’ultimo è uno dei conduttori più stimati di Mediaset, nonché autore di show televisivi che hanno rivoluzionato la rete di Berlusconi.

Ciononostante, Sonia Bruganelli ha dato il suo contributo alla televisione italiana. Il suo lavoro si è svolto soprattutto dietro le quinte, in quanto operatrice di regia e aiuto costumi. Tuttavia, a partire da un anno circa, in corrispondenza con la separazione da Paolo Bonolis, Bruganelli è stata spesso al centro dei riflettori.

Difatti, la donna in questione si è affacciata sempre più nel mondo dei vip. Innanzitutto, la sua presenza negli show del piccolo schermo si è intensificata, infatti è nota la sua intervista a Belve con Francesca Fagnani. Non solo: è spesso finita sulle riviste perché paparazzata in vacanza insieme a Bonolis.

Queste foto hanno destato un certo scalpore, poiché a molti era già stato comunicato pubblicamente che i due avessero deciso di prendere strade sentimentalmente diverse. Ciononostante, gli ex coniugi hanno trascorso le vacanze insieme, riunendo tutta la famiglia. Da quel momento in poi, Bruganelli ha fatto sentire la sua presenza in tv.

La partecipazione all’Isola dei Famosi

Sonia Bruganelli non è una delle naufraghe protagoniste de L’Isola dei Famosi, bensì un’opinionista. Questa edizione ha fatto parlare di sé ancor prima che iniziasse, in seguito all’insuccesso della conduzione precedente, guidata da Ilary Blasi in prima linea. A questo giro, sembrerebbe che la situazione sia migliorata. Gli ascolti sono positivi.

Tuttavia, non è Isola dei Famosi se non vi è qualche scaramuccia. Infatti, nell’ultima puntata del giorno 29 aprile, la lite c’è stata e anche piuttosto pesante. I principali protagonisti dell’alterco sono stati Daniele Radini Tedeschi e proprio Sonia Bruganelli. Al termine della lite, qualcuno ha detto “Basta Bruganelli, via dalla televisione, non serve”.

Le critiche contro Sonia

Il pesante alterco tra Daniele e Sonia non ha però visto il naufrago inveire contro di lei usando terminologie pesanti. Anzi, a rincarare la dose è stato il pubblico, nonché i commenti delle persone sotto il post-riassunto della serata dell’Isola.

È stato perciò proprio un utente a rivolgersi a Bruganelli, sottolineando la sua presunta superfluità nel panorama televisivo italiano. Secondo altri utenti che hanno risposto a modo, l’hater è stato spinto da un nervosismo viscerale privato, forse a causa di una identificazione tra lui e Bonolis, lasciato dalla moglie.