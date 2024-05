Tina Cipollari fatta fuori, rimpiazzata in malo modo dalla giovanissima | Si tratta proprio di lei

La nota e indiscussa protagonista storica di Uomini e donne viene forse esclusa dal programma

Il mondo dello spettacolo è in fermento dopo la presunta eliminazione di Tina Cipollari dal noto programma televisivo Uomini e Donne.

La storica opinionista, nota per la sua verve e le sue battute taglienti, sembrava essere stata esclusa dal programma, lasciando spazio a nuovi volti.

Ma mentre il pubblico ancora si interroga sulle ragioni di questa decisione, un’altra notizia sta facendo scalpore nel mondo dei gossip.

Cosa è accaduto alla celebre Tina

Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari e personalità conosciuta per la sua partecipazione al Grande Fratello, sembra aver voltato pagina nella sua vita sentimentale. Dopo la fine della relazione con Ambra Lombardo, conosciuta proprio durante il suo percorso nel reality show, Nalli è stato recentemente avvistato al fianco di una nuova compagna. La misteriosa donna che ha rubato il cuore di Kikò è Vanessa Pontarollo, un’affermata hairstylist proprietaria di un salone di bellezza a Bassano del Grappa. Vanessa, che si definisce hair dresser sul suo profilo Instagram, sembra essere entrata nella vita di Kikò già da diversi mesi, come testimoniano le prime foto pubblicate sulla sua pagina all’inizio del 2023.

Il legame tra Kikò e Vanessa è stato confermato da un recente video in cui i due si scambiano un appassionato bacio, lasciando poco spazio ai dubbi sulla natura della loro relazione. Ma mentre il pubblico si chiede cosa ne sarà di Tina Cipollari dopo la sua uscita da Uomini e donne, sembra che nella vita sentimentale di Nalli ci sia già una nuova protagonista.

La verità sul rimpiazzo di Tina Cipollari

Kikò Nalli ha avuto un passato sentimentale burrascoso, segnato soprattutto dal suo lungo matrimonio con Tina Cipollari, dalla quale ha avuto tre figli. Nonostante la fine della loro storia d’amore, i due sono rimasti in ottimi rapporti, dedicandosi insieme alla crescita dei loro ragazzi. Ma ora sembra che il cuore di Kikò abbia trovato un nuovo amore in Vanessa Pontarollo, che ha sostituito Tina nel suo cuore.

E dunque le indiscrezioni su un presunto rimpiazzo di Cipollari sono da far risalire alla sostituzione nel cuore del suo ex compagno. Probabilmente la posizione sul trono di Uomini e donne rimarrà salda ancora per molto e l’unico trono dal quale la bionda è stata scalzata è quello del cuore.