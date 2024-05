Francesco Totti, ritorno da Ilary Blasi: la mancanza era troppa, non è riuscito a fare altrimenti

Francesco Totti ha fatto dietrofront: il ritorno da Ilary Blasi è sulla bocca di tutti.

Totti è stato un calciatore molto apprezzato nel panorama sportivo italiano. Capitano della squadra della Roma, ha avuto un folto seguito sia per il club che per la nazionale italiana. Uno degli elementi che maggiormente ha contribuito a creare la fama di Totti è stata la sua professionalità.

Infatti, sebbene di squadre diverse, i grandi bomber del suo tempo lo hanno stimato moltissimo. Anche un calciatore come Del Piero, noto per essere un fuoriclasse come lui, si è spesso prostrato ai suoi piedi giallorossi in segno di rispetto, come a indicare una sorta di gerarchia.

Totti, tuttavia, se da una parta ha riscosso molto successo in ambito sportivo, dall’altra, in quello privato, non proprio. Ciò che è noto riguardo alla sua vita privata è che ha avuto un matrimonio piuttosto lungo con Ilary Blasi. Quest’ultima è stata una modella e ora presentatrice di show televisivi.

Quello che però molti potrebbero non sapere è che Ilary Blasi ha prodotto un documentario su Netflix sulla sua vita, concentrandosi nello specifico sulla rottura con l’ex calciatore e playmaker Totti. Il documentario ha avuto un successo strepitoso, ma è innegabile che abbia gettato ombre sulla condotta privata del giallorosso.

Ilary Blasi: ascesa e caduta di un amore

I due sono stati insieme per anni e anni, ma a un certo punto, sul calare del 2020, è iniziata la vera crisi. Totti, stando a ciò che racconta Blasi, avrebbe trovato dei messaggi sul cellulare della ex moglie. Nello specifico, si tratterebbe di una chat con un’amica, con la quale discuteva di un caffè preso con un ragazzo.

Secondo Ilary, il tutto era stato innocente, ma Totti non le avrebbe creduta. Di contro, i paparazzi avevano confermato il tradimento del calciatore con Noemi Bocchi. Insomma, i due si sono separati non senza tumulti mediatici. Adesso, però, potrebbe star per accadere qualcosa di imprevisto.

Il ritorno da Ilary

Secondo alcune fonti, Totti potrebbe ritornare da Ilary Blasi. Attenzione però: questo non è da intendere come un ritorno di fiamma, bensì come un ritorno logistico. Infatti, l’ex calciatore è attualmente ancora fidanzato con Noemi. Stando alle informazioni trapelate, i due starebbero bene insieme.

Il motivo per cui Totti starebbe ritornando da Blasi è per una questione puramente empatica e genitoriale: i figli degli ex coniugi sono attualmente dalla madre Ilary. Per questo senso di mancanza, Totti avrebbe deciso di avvicinarsi fisicamente a loro, prendendo casa nello stesso quartiere della sua ex moglie.