Ambra Angiolini costretta a fermarsi, i problemi di salute erano troppi: “Il mio corpo…”

Ambra Angiolini ha dovuto fare una rinuncia importante: i suoi problemi di salute l’hanno bloccata.

Ambra Angiolini è una donna dello spettacolo piuttosto poliedrica. Tra i suoi talenti vi è certamente la recitazione, dal momento che in molti hanno imparato a conoscerla e apprezzarla in seguito ad alcune sue pellicole italiane di grande successo. Un esempio dei tempi addietro è “Immaturi”, un film in cui il potenziale dell’attrice è quasi ai massimi livelli in fatto di comicità.

Ciononostante, Ambra è anche una capace cantante. Infatti, attualmente è una delle giudici di X Factor, un talent show in cui i concorrenti sono aspiranti cantanti o musicisti e devono interfacciarsi con una giuria di individui che possono o meno approvare la loro performance. Tra questi ci sono passati anche i Maneskin, band di ormai fama mondiale.

Nonostante ciò, la presenza di Angiolini all’interno del talent è stata spesso messa in discussione da cantanti e artisti che della musica hanno fatto unico credo e vocazione. Un esempio è stato Fedez, ma anche Morgan, con alcune delle sue uscite puntigliose. Ciò che però in molti non sanno è che Ambra Angiolini nasce proprio come una cantante.

Infatti, una delle sue canzoni d’esordio è stata “T’appartengo”. Questa canzone è stata molto apprezzata dai millennial che seguivano Non è la Rai all’epoca, quando Ambra ha debuttato sul piccolo schermo, acclamata da giovani e adulti. La canzone è diventata ben presto un cult della musica italiana, riproposta talvolta anche a X Factor.

Il tour di Ambra Angiolini

Ambra è dunque un’artista a tuttotondo. Proprio di recente, nelle ultime settimane, ha iniziato un tour teatrale in tutta Italia. Lo spettacolo che è andata a rappresentare si intitola “Oliva Denaro”. Si tratta di un’opera scritta per omaggiare la vita di Franca Viola. La suddetta piece è infatti ritenuta molto importante da Ambra.

Franca Viola ha avuto una vita piuttosto travagliata, screziata da tragici eventi che l’hanno segnata. Ambra Angiolini ha dunque voluto celebrare la sua figura professionale e di donna attraverso questo spettacolo. Il problema è che dopo le prime date, l’artista in questione ha dovuto tirare il freno a mano: la sua salute non è delle migliori.

La salute di Ambra

Tramite un video su Instagram, Ambra Angiolini ha comunicato di dover rinunciare ad alcune date del suo tour teatrale. Lo ha fatto scusandosi con tutti e promettendo che non il tempo perduto andrà recuperato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Le parole di Ambra Angiolini hanno gettato nello sconforto molti suoi fan. Lei stessa ha affermato quanto segue: “Il mio corpo mi sta chiedendo di fermarmi”. In molti le hanno concesso il conforto di cui sentiva il bisogno, soprattutto al netto delle sue condizioni fisiche e mentali.