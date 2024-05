Max Pezzali, di nuovo re delle classifiche: il suo titolo di studio però ti stupirà parecchio

Max Pezzali è il famoso cantautore che i suoi fan amano e stimano da decenni eppure se pensate al suo titolo di studio resterete senza parole, va totalmente contro al suo percorso di vita attuale.

È impossibile non conoscere Max Pezzali, in quanto è uno dei cantautori più bravi, amati e stimati di tutto il panorama della musica italiana. Nonostante siano passati decenni da quando lo sentimmo cantare la prima volta, l’ex frontman degli 883 riesce come sempre a fare sold out alla maggior parte dei suoi concerti.

Quando sentiamo cantare Max è impossibile non cantare a squarciagola insieme a lui, con le torce dei cellulari rigorosamente accesi i quali hanno preso il posto degli accendini degli anni ’90, i brani cult di Pezzali resteranno per sempre nel cuore della gente.

A prescindere dalla sua carriera musicale e dai suoi album che ci fanno commuovere, saltare, ballare e cantare ancora oggi, non credereste mai al titolo di studio di Max, è molto lontano dal lavoro scelto in seguito.

Il titolo di studio di Max Pezzali

Max Pezzali è nuovamente il re delle classifiche, ogni volta che canta un brano schizza immediatamente ai piani alti della Top 10, è sempre stato così e sempre sarà. Da poche settimane è tornato con il suo nuovo singolo, Discoteche abbandonate, grazie al quale le vecchie generazioni faranno un viaggio nel viale dei ricordi e le nuove generazioni assaporeranno la realtà descritta da Pezzali, la quale come descritta in uno dei suoi brani cult, Se tornerai: “noi riconquisteremo tutto come tanti anni fa quando per noi forse la vita era più facile”.

Il brano è uscito rigorosamente in radio come agli esordi e parla delle discoteche: “abbiamo scoperto la musica e l’altrove, per la mia generazione tutto è accaduto lì. Poi a un certo punto hanno chiuso perché la gente non sopportava più il rumore”, ha rivelato Pezzali. In merito all’uscita di un nuovo album, per il momento tutto tace all’orizzonte: “Mi capita di chiedermi se ci sia bisogno di un nuovo album di Max Pezzali oggi…Non voglio fare il supergiovane, lo pubblicherò quando sentire di avere da dire qualcosa che posso dire solo io”.

Tutto succede per un motivo

Sperando che presto Max Pezzali possa tirar fuori dal cilindro un altro album, in quanto i suoi brani non stuferanno mai e noi fan abbiamo bisogno di sentire le sue poesie della metrica, volevamo rivelarvi qual è il titolo di studio del cantante.

Quando dicono che tutto succede per un motivo, per Pezzali è successo proprio questo. Ai tempi delle superiori, è stato bocciato un anno e questo gli ha permesso di incontrare la sua futura spalla ai tempi degli 883, cioè Mauro Repetto con il quale fondarono lo storico gruppo. Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico, Niccolò Copernico, Max frequentò per poco tempo la facoltà di scienze politiche, ma fortunatamente (soprattutto per noi fan) in seguito capì di volersi dedicare soltanto alla musica e così nacque la leggenda.