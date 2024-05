La casa di Gigi D’Alessio é il sogno di tutti: basta scegliere tra due gioiellini | Queste le dimore straordinarie

Gigi D’Alessio non ha soltanto una casa meravigliosa, ma ne ha due tra le quali scegliere dove rilassarsi tra una pausa lavorativa e l’altra. Ecco quali sono le sue dimore da sogno per cui i fan provano molta invidia.

Ha dato vita a singoli epici che resteranno per sempre nel cuore della musica italiana, con quelle frasi sempre romantiche e mai scontate, con Gigi D’Alessio riassaporiamo l’amore vero di un tempo, fatto di emozioni e passioni.

Contornato tutto da quella cadenza napoletana, Gigi è entrato di diritto nel cuore dei fan, i quali cantano a squarcia gola le sue canzoni tenute rigorosamente a tutto volume. Molti innamorati se le sono dedicate e tutt’ora in televisione le sentiamo spesso per non parlare di quando va in giro per il Paese con i suoi tour quasi sempre sold out.

Gigi non eccelle soltanto nella musica ma anche nella sua vita privata, in quanto con quelle due case stupende, corona il suo sogno di vita e di famiglia. Ecco quali sono le sue due dimore straordinarie per le quali i fan ci lasciano sempre “il cuore”.

Le dimore da sogno di Gigi D’Alessio

Per chi non lo sapesse, Gigi D’Alessio sta per diventare padre del sesto figlio, in quanto i primi suoi tre ragazzi li ha avuti dalla sua ex moglie, Carmela Barbato con la quale ha avuto Claudio, Ilaria e Luca. Quest’ultimo meglio conosciuto come LDA, è un cantante che ha seguito le orme del padre e i fan l’hanno ammirato molto durante la sua permanenza ad Amici di Maria De Filippi.

Chiuso il matrimonio con la sua ex moglie, Gigi ha fatto sognare moltissime generazioni con quelle canzoni epiche dedicate alla sua compagna dell’epoca, la bella e talentuosa, Anna Tatangelo, con la quale ha avuto il suo quarto figlio, cioè il giovane Andrea. Dopo essersi lasciato con la cantante, Gigi ha ritrovato la felicità grazie a Denise Esposito di 25 anni più giovane di lui. Con la sua compaesana D’Alessio ha avuto il suo quinto figlio, Francesco e da poco ha comunicato al mondo che presto avrà il suo sesto figlio, in quanto la sua compagna è nuovamente incinta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

Fa la spola tra Roma e Napoli

Ed è proprio per poter restare il più vicino possibile alla sua grande famiglia allargata che Gigi D’Alessio fa spesso la spola tra Roma e Napoli, città per la quale è molto legato. Così nella Capitale possiede una villa da sogno su più piani, molto grande, spaziosa e luminosa, con pareti chiare, un grande pianoforte e grandi vetrate grazie al quale entra moltissima luce naturale che enfatizza ancora di più gli arredi.

La casa napoletana invece si hanno meno informazioni in quanto il cantante ha rilasciato meno scatti, ma comunque anch’essa da quello che si è visto è spaziosa, luminosa e perfettamente arredata. Che dire, due gioiellini confortevoli per rilassarsi, decisamente invidiate da molti.