Gemma Galgani devastata, spunta la confessione amarissima: “Mi si spezza il cuore”

Gemma Galgani, volto di Uomini e Donne, ha dovuto confessare una sua paura amarissima.

Gemma Galgani è uno dei volti più noti e riconoscibili di Uomini e Donne. La sua permanenza all’interno dello show di Maria De Filippi non è stata in nessun modo scalfita nel corso degli ultimi anni. Se da una parte c’era Tina Cipollari che, all’inizio di questa stagione, temeva un possibile allontanamento dalla trasmissione dopo che Piersilvio è subentrato al padre nella direzione, Gemma no.

Galgani è infatti ospite granitico sugli scranni di Uomini e Donne. Il personaggio è al tempo stesso opinionista, concorrente e ospite di gran lustro, poiché la sua personalità si caratterizza da una poliedricità a tuttotondo che la rende una icona unica nel suo genere, soprattutto immessa nel contesto del piccolo schermo italiano.

Sarà forse per questo motivo che il suo posto non è mai stato messo in discussione. Infatti, alla morte di Silvio Berlusconi l’anno scorso, è subentrato Piersilvio in qualità di amministratore delegato. Quando ciò è avvenuto, ci sono stati diversi cambiamenti in casa Mediaset. Uno fra i tanti? Il licenziamento di Belen Rodriguez.

L’interventismo autorevole del figlio “d’arte” ha gettato nello sgomento e nell’atterrimento molti dipendenti della rete. Tuttavia, i cambiamenti sono stati contenuti e hanno riguardato più che altro l’immagine di Mediaset. Gemma Galgani è rimasta a UeD senza alcun problema, eccetto che per le sue situazioni sentimentali.

Gemma Galgani è devastata

Non tutti potrebbero sapere che, di recente, Gemma ha intrattenuto un rapporto con Maurizio, conosciuto proprio lì nel programma. Con Maurizio la frequentazione è cominciata nel pieno della magia, ma non si sta svolgendo nel migliore dei modi, infatti, nel corso dell’ultima puntata, Gemma è scoppiata in lacrime.

Il motivo è relativo al mancato contatto fisico tra lei e Maurizio: dopo mesi di uscite romantiche, non c’è ancora stato un bacio. Questa situazione è stata pesante per lei, ma non è stata nulla in confronto a quello che le è capitato qualche tempo fa, quando a colpirla non è stato un uomo, bensì la natura. Gemma è devastata per i danni subiti dalla sua amata terra.

Il cuore spezzato

“La mia amata Toscana è stata devastata dal maltempo, il mio cuore si spezza nel vedere il dolore e la distruzione che ha colpito la nostra terra. Voglio inviare un messaggio di solidarietà e amore a tutti coloro che affrontano questa tragedia”. Queste sono state le parole condivise su Instagram da Gemma.

Nonostante la vita le abbia riservato diverse situazioni negative in ambito amoroso, ciò che più la colpisce è il cuore pulsante della sua natura: l’origine, la sua terra, la sua prima madre, la Toscana.