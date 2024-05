Amadeus, separazione durissima e inaspettata: la storia che sembrava infinita è giunta al capolinea

Il conduttore televisivo ha dovuto accettare la fine di un rapporto che durava da anni e anni.

Amadeus è un conduttore televisivo di calibro piuttosto importante. Nel corso della sua carriera artistica ha dato più volte prova delle sue doti da presentatore, ma, recentemente anche di direttore artistico. Sul piano dello spettacolo del piccolo schermo, infatti, Amadeus ha dalla sua molti numeri.

Le ultime edizioni di Sanremo, tra cui quella su cui gravava la pandemia, sono state un successo senza precedenti. Probabilmente, secondo alcuni, le edizioni di “Ama” hanno superato di share anche quelle condotte dal secolare e granitico Pippo Baudo.

Uno dei motivi per cui Sanremo è riuscito è infatti la bravura di Amadeus di intercettare le esigenze del nuovo pubblico. Tra questi, vi sono i millennial, giovani sì, ma per certi versi ancorati ancora al mondo televisivo. Tra questo target vi sono anche coloro che hanno sempre seguito show come Festivalbar.

Ad ogni modo, Amadeus ha scritto la storia di Sanremo, ma non solo. Un altro programma gli è stato affidato da mamma Rai: Affari tuoi. Questo show aveva perso il suo smalto originale, ma quando è arrivato Amadeus, ha ritrovato il suo lustro grazie a una serie di innovazioni che ha apportato il re di Rai Uno.

La vita privata di Amadeus

Tutti coloro che hanno seguito le ultime edizioni di Sanremo non possono non essere a conoscenza di alcuni dettagli della vita privata di Amadeus. Tra questi, il suo legame con Giovanna Civitillo. Si tratta di una donna dello spettacolo che attualmente si occupa di lavorare dietro le quinte.

Tuttavia, in passato, Civitillo era una delle ballerine di un programma noto su Rai Uno: L’Eredità. Proprio lì, Amadeus e Civitillo si sono conosciuti e hanno intrecciato un percorso amoroso che li ha condotti al matrimonio. La loro sembrerebbe una relazione felice e gioiosa. Come lo era quella con Marisa Di Martino.

La separazione con Marisa

Marisa Di Martino e Amadeus hanno convissuto per ben 14 anni di matrimonio. Dalla loro unione è nata Alice Sebastiani, nell’anno 1997. Un dettaglio piuttosto singolare è il loro testimone di nozze, incarnato nella figura di Fiorello, il quale nel 1993, anno della celebrazione del matrimonio, aveva un aspetto smagliante.

Non sono noti i dettagli alla base della rottura tra Amadeus e Di Martino. La donna non è appartenente al mondo dello spettacolo, tant’è che ha deciso anche di non avere profili social. Ciò che è noto è che i due hanno iniziato ad andare in crisi nel 2000, ma il divorzio è giunto 7 anni dopo. Un duro colpo inaspettato per gli spettatori.