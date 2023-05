Aurora Ramazzotti, neanche pochi mesi dal parto ed è successo di nuovo: l’annuncio sui social

Aurora Ramazzotti, a pochissime settimane dal primo parto le è accaduto di nuovo. Che cosa è nuovamente successo alla primogenita di Eros e Michelle.

Ci ha tenuto costantemente aggiornati sulla sua gravidanza la brava e bella Aurora Ramazzotti. Se inizialmente si trattava solo di voci che la volevano presto mamma, lanciate per lo più dal settimanale Chi, poi anche lei ha deciso di uscire allo scoperto e di confermare che ciò non era solo un rumors, ma una dolcissima verità.

Aury ha partorito in una prestigiosa clinica svizzera, dove, più di 20 anni fa l’ha messa al mondo la sua celebre madre. Stiamo parlando della bellissima Michelle Hunziker, che è letteralmente pazza del suo primo nipotino, che di nome fa Cesare. Stessa cosa si può dire anche di Eros, che ha anche speso parole bellissime nei confronti non solo della sua ex moglie, ma anche della figlia, durante una sua ospitata a Domenica In.

Quando poi aveva duettato con Aurora, che aveva ancora il pancione, durante la prima puntata della nuova stagione di Michelle Impossibile, il nuovo one woman show della conduttrice svizzera, ha fatto commuovere tutti, conduttrice compresa. Il padre del piccolino è lo storico compagno di Aurora, Goffredo Cerza, apparso raggiante in compagnia del suo bimbo fin dai suoi primi istanti di vita.

La sua vita di Aurora Ramazzotti da neo mamma

Ultimamente Aurora è stata beccata dai paparazzi in compagnia della suocera, della mamma e delle sorelline Sole e Celeste, nate dall’unione di Michelle con l’imprenditore Tomaso Trussardi, per un’uscita al parco con il suo piccolino. La ragazza è inoltre tornata più attiva che mai sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram.

Qui racconta ai suoi estimatori la sua vita da neo mamma, che non è chiaramente sempre tutta rose e fiori. Ora poi li ha preoccupati parlando di qualcosa che è tornato proprio in tale periodo. Si tratta di qualcosa di strettamente legato al fisico. Lei non lo vive come un dramma. Tuttavia di che cosa si tratta?

Le acne sono tornate

In poche parole sarebbe tornata la temibile acne sul suo volto. Un problema che per la verità ha sovente riguardato la bella Aurora. Possiamo proprio dire che lei possiede un rapporto fatto di alti e bassi con questo inestetismo. Lei è seguita da una specialista che l’ha aiutata non solo ad eliminare in parte il problema, ma anche a fare pace con sé stessa e con i suoi difetti.

Ovviamente cura con prodotti mirati la pelle alla quale dedica anche vari trattamenti. Tuttavia cerca, in nome della sua ironia e soprattutto autoironia, di non lasciarsi condizionare dall’acne. Difatti vive più serena e felice che mai il suo magico momento, quello di giovane e splendida neo mamma del piccolo e dolcissimo Cesare.