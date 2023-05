Uomini e Donne, Riccardo fa impazzire di rabbia Maria: “Tieni a bada i tuoi istinti” | Roba da censura

Uomini e Donne, Trono Over, il cavaliere Riccardo Guarnieri fa terribilmente arrabbiare Maria De Filippi. Il racconto dei fatti.

Uomini e Donne, ovvero il dating show più famoso, amato e, nel contempo, chiacchierato dalla TV italiana, lascia nuovamente basiti i suoi telespettatori. Tuttavia i suoi protagonisti sovente lasciano a bocca aperta non solo chi li segue da casa, ma anche il pubblico presente in studio, gli opinionisti e la stessa conduttrice.

Maria De Filippi, tra l’altro, vera e propria regina indiscussa delle Reti Mediaset, nell’ultimo periodo ha dimostrato di non farsi alcun problema a dire la sua, anche in maniera molto forte e di arrabbiarsi con alcuni protagonisti. Ora nel mirino c’è l’affascinante cavaliere Riccardo Guarnieri.

L’uomo è stato distante dalla trasmissione per tantissimo tempo, non solo dopo aver concluso la sua liason con la dama Ida Platano, ma anche con la dama Roberta Di Padua, anche lei di recente tornata in trasmissione. Se nel corso della passata stagione in molti, soprattutto i più romantici, avevano sognato ad occhi aperti un bel ritorno di fiamma con la bella hair stylist, molti altri hanno iniziato a ipotizzare sul Web che lui stesse giocando con lei come fa il gatto con il topo.

Riccardo è già alla frutta con la nuova dama

Alla fine Ida lo ha mandato pubblicamente a quel paese ed è uscita dallo show in compagnia del cavaliere Alessandro Vicinanza per vivere alla luce del sole il loro amore. Riccardo è ancora presente in studio e procede a spron battuto per conoscere nuove dame. Ora in particolare stava conoscendo la bellissima Giusy, con la quale sarebbe però già arrivato alla frutta. I due si sarebbero visti per un caffè.

Peccato che poi dopo il bel Guarnieri non ha più contattato la donna. Quando poi Riccardo è stato accusato da Giusy d’aver fatto un po’ troppo il carino con la cameriera nel locale dove si trovavano, con tanto di complimenti, lui ha accusato la donna, senza tanti giri di parole, di essere pesante.

Maria furiosa è partita all’attacco

A quel punto Maria De Filippi non ci ha più visto ed è partita al contrattacco: “Questi istinti animaleschi dovresti tenerli a freno! La curiosità te la togli condividendo la notte? Tu eri andato per quello. Sto dicendo perché c’era questo bisogno? Quello che lei sta cercando di dirti era che tu a lei piacevi.”, ha sbottato la vedova Costanzo.

Poco dopo la conduttrice ha ribadito il concetto dicendo: “Il fatto che tu piacessi a lei è sicuro a tutti. Non c’è bisogno della notte insieme per capire“. La clip relativa è diventata in men che non si dica virale, mentre la dama Giusy ha deciso di chiudere in modo definitivo la sua frequentazione con Riccardo, sostenendo di aver sprecato le sue giornate, trascorrendole in sua compagnia.