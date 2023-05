Biagio Antonacci e Marianna Morandi, perché si sono mollati: “Lui come padre è davvero…”

Biagio Antonacci e Marianna Morandi, l’ex celebre coppia fa ancora ampiamente parlare di sé. Perché si sono lasciati?

Per tantissimi anni il cantautore, ancora oggi tra i più amati e apprezzati nel nostro Paese, è stato legato sentimentalmente parlando alla figlia del mitico Gianni Morandi. Stiamo parlando della bellissima Marianna. Con lei ha anche costruito una splendida famiglia, mettendo al mondo due figli, quali Giovanni e Paolo.

Quest’ultimo in particolare è assai famoso, dal momento che, nonostante sia ancora giovanissimo, è uno degli autori musicali più in voga all’interno del vasto panorama musicale italiano. Non per nulla tra i brani di grande successo che ha firmato possiamo citare Tango di Tananai, Mille di Fedez e il tormentone del momento Mon Amour di Annalisa Scarrone.

Il ragazzo, che oggi si è brillantemente laureato, ha dimostrato fin da bambino un’innata passione per la musica, tant’è che a 16 anni ha deciso di lasciare la scuola per seguire in tour il suo tanto celebre genitore. Successivamente ci è tornato e ha concluso brillantemente gli studi per la gioia di mamma Marianna.

Lui ne ha parlato al Corriere

La donna è stata recentemente ospite, insieme alla madre Laura Efrikian, nonché prima moglie del padre Gianni, del salotto di Serena Bortone di Oggi È un Altro Giorno. Per l’occasione ha parlato della sua infanzia, nonché dei momenti più belli, legati al suo famoso genitore, senza però nemmeno dimenticare aneddoti particolari.

Impossibile poi è stato non rivolgere il discorso ai suoi figli e a Biagio. Tanto più che quest’ultimo giorni fa ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Della Sera dove si era molto sbottonato sulla sua vita privata, soprattutto quella passata. Di essa ha fatto chiaramente parte Marianna, nonché i figli Giovanni e Paolo.

Che padre è stato ed è tuttora per i suoi figli

La sua ex ha affermato di averla letta e ha detto la sua al riguardo ai microfoni della meravigliosa Serena: “Sì, l’ho letta, penso che i sensi di colpa li abbiamo un po’ tutti. Soprattutto di fronte a separazioni e difronte ai figli, purtroppo fa parte del percorso”, ha risposto prontamente la figlia di Morandi.

Tuttavia che ne pensa di Biagio come papà? “Lui è stato un padre eccezionale, è un padre eccezionale e quindi non deve avere sensi di colpa, è stato bravo!”. Tra l’altro Antonacci è diventato nuovamente papà nel 2021, mettendo al mondo Carlo insieme alla sua nuova compagna. Stiamo parlando della giornalista Paola Cardinale. Riguardo a Marianna, non sappiamo se sia single o meno.