Altro che Charlene, è Elisabetta Gregoraci la vera principessa: se non ci credete guardate in che reggia vive

Elisabetta Gregoraci, l’ex signora Briatore possiede una casa da Mille E una Notte a Montecarlo. L’avete mai vista? Spettacolare! Lei è una vera principessa, altro che Charlene!

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più belle del vasto mondo dello spettacolo italiano. Dotata di un’ingente sensualità e di una fisicità da 10 e lode, incanta da anni sia sul Piccolo Schermo che sui Social i suoi numerosi estimatori. Stimatissima conduttrice TV, di recente ha anche debuttato sul Grande Schermo in veste di attrice, mettendo in luce un brillante talento pure in tale direzione.

La showgirl è tuttavia anche molto chiacchierata per via della sua vita privata. Non per nulla è considerata ancora oggi una delle regine indiscusse della Cronaca Rosa Made In Italy. Quando ancora giovanissima si è sentimentalmente legata al più maturo imprenditore Flavio Briatore, il chiacchiericcio attorno alla sua figura è aumentato a dismisura.

Quando poi inaspettatamente i due si sono detti addio, hanno letteralmente spezzato in mille pezzi i cuori dei loro fan, che di certo non si aspettavano un epilogo del genere per il loro amore. Hanno messo al mondo Nathan Falco, oggi adolescente, che è cresciuto sereno grazie anche al fatto che nonostante i suoi genitori non stiano più insieme, siano rimasti in ottimi rapporti.

Vive a Montecarlo

Si rispettano e si vogliono molto bene. Inoltre si frequentano anche con una certa assiduità e sovente trascorrono pure weekend e vacanze insieme, comprese quelle natalizie. Non per niente sono davvero tanti gli scatti che appaiono sui rispettivi profili Social, in particolare Instagram, che li vede vicini e in perfetta armonia.

Tuttavia non c’è stato alcun ritorno di fiamma e lei è oggi felice accanto al ben più giovane Giulio Fratini. Sebbene la Gregoraci lavori molto in TV, non ha preso dimora fissa a Roma o a Milano. Difatti, dopo il matrimonio concluso con Briatore, si è trasferita nella dimora di proprietà dell’imprenditore, sita a Montecarlo.

La sua casa da sogno

Si tratta di un appartamento da Mille E una Notte sito nel quartiere de Le Coldamille. Può contare sulla bellezza di 1000 metri quadri ed è sito nel comprensorio di lusso detto Le Zodiaque. Di tanto in tanto Elisabetta ci mostra qualche squarcio della sua casa, tra l’altro molto vicina al mare.

Gli interni sono ampi e luminosi grazie alla presenza di ampie finestre. Le pareti sono di marmo e la mobilia scelta dalla showgirl appartiene allo stile moderno. Assai romantica è la scalinata interna alla casa, dove la conduttrice ama sovente posare per alcuni scatti. Insomma, una casa da favola, per una vera e propria principessa, altro che la splendida Charlene Di Monaco!