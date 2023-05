Alessia Marcuzzi, il suo patrimonio farebbe invidia a chiunque: le sue colleghe sono povere in confronto

Alessia Marcuzzi, ora attiva più che mai sulle Reti Rai, fa parlare di sé per il suo patrimonio. Sapete a quanto ammonta? Una cifra da capogiro.

Dopo un lungo periodo lontana dalla TV, l’amatissima conduttrice romana, che in passato ha lavorato sulle Reti Mediaset, conducendo tantissimi programmi di successo come L’isola Dei Famosi, il GF e Le Iene, ha fatto capolino sulle Reti Rai. Qui la troviamo al timone di Boomerissima su Rai Due, un programma molto divertente che lei stessa ha ideato.

Tra l’altro durante il Festival Di Sanremo 2023, ha affiancato l’amico Rosario Fiorello nella seguitissima nuova edizione di Viva Rai 2 dedicata espressamente alla kermesse. La showgirl ha poi scaldato di recente il cuore dei suoi numerosissimi estimatori, compresi quelli della prima ora, soprattutto di recente, con dolcissime foto di famiglia.

Lei, nonostante sia una donna molto impegnata dal punto do vista lavorativo, è una mamma molto presente per Mia e per Tommaso, che oggi è diventato un giovane uomo e che sta dando tantissime soddisfazioni alla sua tanto celebre genitrice. Una genitrice che negli scorsi mesi ha annunciato la fine del suo matrimonio, gettando nel panico i suoi fan.

Non solo conduttrice

Tuttavia i segni della crisi col marito erano già stati ampiamente sussurrati in precedenza. I primi dissapori sarebbero nati già durante il primo lungo ed estenuante lockdown, che ci ha preso tutti quanti di contropiede. Attualmente Alessia è stata avvistata in compagnia di un giovane uomo, che secondo molti potrebbe essere il suo nuovo amore.

Si tratta del ballerino Jody Proietti. In ogni caso la Marcuzzi non ha ancora voluto dire nulla sull’argomento. Si dedica soprattutto al suo lavoro, che per la verità non verte solamente su quello televisivo. Difatti l’artista è anche un’abile imprenditrice. Possiede un suo blog chiamato La Pinella, dove sponsorizza i suoi prodotti e i suoi marchi.

Un patrimonio da capogiro

Inoltre è anche la proprietaria di un’azienda di borse di pelle Made In Italy, Marks&Angels. Di recente poi Alessia ha parlato del lancio di una sua linea di skin care, quale Luce Beauty – By Alessia Marcuzzi. Tornado al suo patrimonio, per poterlo calcolare, bisogna fare la summa dei suoi guadagni sia televisivi che imprenditoriali.

Tra l’altro ci sarebbe pure da aggiungere il fatto che lei, essendo un personaggio mediatico a tuttotondo, molto famoso e apprezzato dagli italiani, sponsorizza pure marchi non di sua proprietà, per lo più legati all’abbigliamento. Pertanto anche questa è un’alta sua forma di guadagno, non indifferente. Alessia dunque dovrebbe guadagnare annualmente una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.