Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta: pioggia di petali in studio tra lo stupore di tutti

Nella registrazione del 9 maggio 2023 la tronista di Uomini e Donne Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta. Ecco con chi è andata via dallo studio mano nella mano.

Nicole Santinelli ha avuto la possibilità di sedersi sul trono del programma televisivo di Maria De Filippi poco prima della scelta di Federico Nicotera. Quest’ultimo ha appassionato gli italiani con il suo percorso che ha avuto inizio a settembre. Alla fine la fortunata è stata Carola Carpanelli, con la quale ha deciso di andare a convivere per risolvere il problema della distanza geografica.

Nicole ha subito catturato l’attenzione con il videoclip di presentazione. Affermata nel mondo del lavoro, allo stesso tempo ha riferito di amare gli sport estremi. Poi ha descritto con determinazione l’uomo che ha sempre voluto accanto. Infatti non ha esitato a mandare via coloro che non le hanno lasciato nulla di concreto. Con il passare del tempo si è focalizzata su Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini.

Il primo ha ricevuto dei complimenti da Roberta Di Padua, in quanto ha detto implicitamente che non le sarebbe dispiaciuto conoscerlo. Per questo motivo lo scontro la le due si è verificato in varie occasioni. La situazione rischiava di peggiorare quando Nicole ha chiesto alla conduttrice di proporle dei pretendenti impegnati perché lei vuole questo.

Per fortuna la rissa è stata evitata grazie a terzi. Da allora Roberta interviene commentando le esterne, ma dall’altra parte c’è solo silenzio. In queste ore Nicole ha fatto la sua scelta, di conseguenza il pubblico non assisterà più ai loro battibecchi. Ecco chi dei due corteggiatori ha avuto la meglio.

La scelta inaspettata di Nicole

Tutti hanno sempre dato per scontato che Andrea sarebbe stato scelto. In effetti fin dalla prima esterna era palese la rispettiva attrazione fisica. Ha ricevuto delle critiche quando ha dato di nascosto un biglietto durante un ballo. Riccardo Guarnieri l’ha notato e riferito prontamente alla redazione. Gianni Sperti non l’ha mai visto di buon occhio perché sostiene che sia più interessato alle telecamere.

Dall’altra parte, invece, c’è l’esatto opposto. Carlo Alberto è la classica persona trasparente, dunque si è spesso aperto mostrando le sue fragilità. In una delle ultime puntate c’è stato un avvicinamento più significato con Nicole al punto tale da indurla a scegliero. La risposta positiva ha entusiasmato il pubblico.

Una bellissima dichiarazione

Nelle ultime esterne Andrea le ha presentato in videochiamata la sorella mentre Carlo Alberto le ha scritto una lettera per confessare che prova qualcosa di profondo.

Quando Andrea ha avuto il due di picche non ha avuto reazioni, ma Nicole l’ha difeso dalle accuse di Gianni. Del resto il suo atteggiamento è sempre stato coerente dall’inizio alla fine. Infatti difficilmente ha esternato i suoi sentimenti.