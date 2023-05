Daniele Bossari, la moglie col cuore in mano sulla malattia: “Il cancro fa paura e…”

La rivelazione shock rilasciata dalla moglie di Daniele Bossari sulla sua malattia. Con il cuore in mano, Filippa Lagerbäck ha ammesso che il cancro fa paura, gli è caduto il mondo addosso, sono quelle notizie che non ti aspetti.

Filippa Lagerbäck ha rivelato quello che nessuno avrebbe mai voluto sentire, ha parlato con il cuore in mano della malattia che ha afflitto suo marito, Daniele Bossari. Il cancro fa paura e nonostante la positività che uno cerca di mantenere, ti senti solo e perso, per colpa di una sciagura che quando ti colpisce non sai mai come andrà a finire.

Daniele Bossari è stato spesso parodiato per via dei suoi movimenti “di anelli”, chiamiamoli così, che senza accorgersene compie ogni volta che viene intervistato o quando conduce qualche programma. Eppure, Bossari è entrato nel mondo dello spettacolo in punta di piedi, diventando il volto simbolo degli anni ’90.

Il tragitto in salita di Daniele Bossari

Il noto conduttore televisivo e radiofonico, Daniele Bossari, è nato nel 1974 a Milano e viene ricordato in primis per essere stato uno dei primi conduttori della oggi famosa, MTV Italia, canale incentrato prevalentemente sulla trasmissione di video musicali e programmi che interessano il target giovanile. Dopo il suo esordio, Bossari non si è più fermato in quegli anni, diventando il conduttore di programmi quali Saranno Famosi (oggi, Amici di Maria De Filippi), Fuego, Festivalbar, Top of the Pops, Furore, Mistero e così via.

Nonostante negli anni la sua popolarità si è sicuramente smorzata rispetto agli anni ’90 e i primi anni del 2000, Daniele Bossari non ha mai abbandonato le scene, continuando a condurre programmi televisivi e partecipando a reality, come per esempio il Grande Fratello Vip, che lo vide vincitore nell’edizione del 2017. Daniele Bossari ha avuto un colpo di fulmine appena ha visto la showgirl Filippa Lagerbäck nel 2000 e da allora non si sono più lasciati. Nel 2003 è nata la loro figlia Stella e nel 2018 finalmente dopo tanti anni di fidanzamento sono convolati a nozze.

La malattia di Daniele Bossari

Filippa Lagerbäck, in occasione dell’evento benefico di cui è madrina ufficiale organizzato dalla Fondazione Umberto Veronesi, ha parlato con il cuore in mano sulla malattia che ha colpito l’anno scorso il marito, Daniele Bossari. Al conduttore è stato diagnosticato un carcinoma alla base della lingua. Questi lunghi mesi di chemioterapia e cure varie, sono stati molto difficili per Bossari e la sua famiglia, ma fortunatamente in conduttore è guarito. Lui e la sua famiglia si sono affidati totalmente ai medici i quali li hanno seguiti infondendogli speranza.

Ovviamente essendo in follow up, periodicamente dovrà sottoporsi ai controlli del caso, ma per il momento il peggio sembra essere passato. Fondamentale è stata la presenza di Filippa Lagerbäck, la quale non ha mai abbandonato il marito, ecco cos’ha dichiarato: “Non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio…certo, il cancro fa paura e anche io ho avuto momenti di grande dolore, ma li abbiamo superati tenendoci per mano…”.